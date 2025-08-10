Resurrection Coin প্রাইস ($REZ)
Resurrection Coin($REZ) বর্তমানে 0.00000926USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.26KUSD। $REZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Resurrection Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Resurrection Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000022035 ছিল।
গত 60 দিনে, Resurrection Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000051060 ছিল।
গত 90 দিনে, Resurrection Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00008285549510086605 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000022035
|-23.79%
|60 দিন
|$ -0.0000051060
|-55.14%
|90 দিন
|$ -0.00008285549510086605
|-89.94%
Resurrection Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+0.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles.
