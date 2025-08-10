$REZ সম্পর্কে আরও

Resurrection Coin প্রাইস ($REZ)

Resurrection Coin ($REZ) লাইভ প্রাইস চার্ট

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
আজকে Resurrection Coin ($REZ) এর প্রাইস

Resurrection Coin($REZ) বর্তমানে 0.00000926USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.26KUSD। $REZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Resurrection Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Resurrection Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.98M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ $REZ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $REZ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Resurrection Coin ($REZ) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Resurrection Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Resurrection Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000022035 ছিল।
গত 60 দিনে, Resurrection Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000051060 ছিল।
গত 90 দিনে, Resurrection Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00008285549510086605 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0000022035-23.79%
60 দিন$ -0.0000051060-55.14%
90 দিন$ -0.00008285549510086605-89.94%

Resurrection Coin ($REZ) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Resurrection Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00029869
$ 0.00029869$ 0.00029869

--

--

+0.29%

Resurrection Coin ($REZ) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 9.26K
$ 9.26K$ 9.26K

--
----

999.98M
999.98M 999.98M

Resurrection Coin ($REZ) কী?

$REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Resurrection Coin ($REZ) এর টোকেনোমিক্স

Resurrection Coin ($REZ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $REZটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

$REZ থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 $REZ থেকে VND
0.2436769
1 $REZ থেকে AUD
A$0.0000141678
1 $REZ থেকে GBP
0.0000068524
1 $REZ থেকে EUR
0.000007871
1 $REZ থেকে USD
$0.00000926
1 $REZ থেকে MYR
RM0.0000392624
1 $REZ থেকে TRY
0.0003777154
1 $REZ থেকে JPY
¥0.00136122
1 $REZ থেকে ARS
ARS$0.01226487
1 $REZ থেকে RUB
0.0007382998
1 $REZ থেকে INR
0.0008122872
1 $REZ থেকে IDR
Rp0.1493548178
1 $REZ থেকে KRW
0.0128610288
1 $REZ থেকে PHP
0.000525505
1 $REZ থেকে EGP
￡E.0.0004460542
1 $REZ থেকে BRL
R$0.0000502818
1 $REZ থেকে CAD
C$0.0000126862
1 $REZ থেকে BDT
0.0011236084
1 $REZ থেকে NGN
0.0141806714
1 $REZ থেকে UAH
0.0003825306
1 $REZ থেকে VES
Bs0.00118528
1 $REZ থেকে CLP
$0.00897294
1 $REZ থেকে PKR
Rs0.0026239136
1 $REZ থেকে KZT
0.0049972516
1 $REZ থেকে THB
฿0.0002969682
1 $REZ থেকে TWD
NT$0.000276874
1 $REZ থেকে AED
د.إ0.0000339842
1 $REZ থেকে CHF
Fr0.000007408
1 $REZ থেকে HKD
HK$0.0000725984
1 $REZ থেকে MAD
.د.م0.0000837104
1 $REZ থেকে MXN
$0.0001719582
1 $REZ থেকে PLN
0.0000337064
1 $REZ থেকে RON
лв0.000040281
1 $REZ থেকে SEK
kr0.0000886182
1 $REZ থেকে BGN
лв0.0000154642
1 $REZ থেকে HUF
Ft0.0031421032
1 $REZ থেকে CZK
0.0001942748
1 $REZ থেকে KWD
د.ك0.00000280578
1 $REZ থেকে ILS
0.0000317618