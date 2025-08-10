WSTUSR সম্পর্কে আরও

আজকে Resolv wstUSR (WSTUSR) এর প্রাইস

Resolv wstUSR(WSTUSR) বর্তমানে 1.1USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 174.75MUSD। WSTUSR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Resolv wstUSR এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.06%
Resolv wstUSR এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
158.76M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WSTUSR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WSTUSR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Resolv wstUSR (WSTUSR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Resolv wstUSR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00063935 ছিল।
গত 30 দিনে, Resolv wstUSR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0119375300 ছিল।
গত 60 দিনে, Resolv wstUSR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0529943700 ছিল।
গত 90 দিনে, Resolv wstUSR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.024996903809905 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00063935+0.06%
30 দিন$ +0.0119375300+1.09%
60 দিন$ +0.0529943700+4.82%
90 দিন$ +0.024996903809905+2.33%

Resolv wstUSR (WSTUSR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Resolv wstUSR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

-0.01%

+0.06%

+1.09%

Resolv wstUSR (WSTUSR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 174.75M
$ 174.75M$ 174.75M

--
----

158.76M
158.76M 158.76M

Resolv wstUSR (WSTUSR) কী?

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

Resolv wstUSR (WSTUSR) এর টোকেনোমিক্স

Resolv wstUSR (WSTUSR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WSTUSRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

