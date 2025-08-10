Resolv wstUSR প্রাইস (WSTUSR)
Resolv wstUSR(WSTUSR) বর্তমানে 1.1USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 174.75MUSD। WSTUSR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WSTUSR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WSTUSR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Resolv wstUSR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00063935 ছিল।
গত 30 দিনে, Resolv wstUSR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0119375300 ছিল।
গত 60 দিনে, Resolv wstUSR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0529943700 ছিল।
গত 90 দিনে, Resolv wstUSR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.024996903809905 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00063935
|+0.06%
|30 দিন
|$ +0.0119375300
|+1.09%
|60 দিন
|$ +0.0529943700
|+4.82%
|90 দিন
|$ +0.024996903809905
|+2.33%
Resolv wstUSR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+0.06%
+1.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.
Resolv wstUSR (WSTUSR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WSTUSRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WSTUSR থেকে VND
₫28,946.5
|1 WSTUSR থেকে AUD
A$1.683
|1 WSTUSR থেকে GBP
￡0.814
|1 WSTUSR থেকে EUR
€0.935
|1 WSTUSR থেকে USD
$1.1
|1 WSTUSR থেকে MYR
RM4.664
|1 WSTUSR থেকে TRY
₺44.737
|1 WSTUSR থেকে JPY
¥161.7
|1 WSTUSR থেকে ARS
ARS$1,456.95
|1 WSTUSR থেকে RUB
₽87.989
|1 WSTUSR থেকে INR
₹96.492
|1 WSTUSR থেকে IDR
Rp17,741.933
|1 WSTUSR থেকে KRW
₩1,527.768
|1 WSTUSR থেকে PHP
₱62.425
|1 WSTUSR থেকে EGP
￡E.53.394
|1 WSTUSR থেকে BRL
R$5.973
|1 WSTUSR থেকে CAD
C$1.507
|1 WSTUSR থেকে BDT
৳133.474
|1 WSTUSR থেকে NGN
₦1,684.529
|1 WSTUSR থেকে UAH
₴45.441
|1 WSTUSR থেকে VES
Bs140.8
|1 WSTUSR থেকে CLP
$1,062.6
|1 WSTUSR থেকে PKR
Rs311.696
|1 WSTUSR থেকে KZT
₸593.626
|1 WSTUSR থেকে THB
฿35.552
|1 WSTUSR থেকে TWD
NT$32.89
|1 WSTUSR থেকে AED
د.إ4.037
|1 WSTUSR থেকে CHF
Fr0.88
|1 WSTUSR থেকে HKD
HK$8.624
|1 WSTUSR থেকে MAD
.د.م9.944
|1 WSTUSR থেকে MXN
$20.427
|1 WSTUSR থেকে PLN
zł4.004
|1 WSTUSR থেকে RON
лв4.785
|1 WSTUSR থেকে SEK
kr10.527
|1 WSTUSR থেকে BGN
лв1.837
|1 WSTUSR থেকে HUF
Ft373.252
|1 WSTUSR থেকে CZK
Kč23.078
|1 WSTUSR থেকে KWD
د.ك0.3355
|1 WSTUSR থেকে ILS
₪3.773