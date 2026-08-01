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Resolv Liquidity Provider Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.147291 USD। RLP-এর মার্কেট ক্যাপ 237,966 USD। RLP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Resolv Liquidity Provider Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.147291 USD। RLP-এর মার্কেট ক্যাপ 237,966 USD। RLP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

RLP সম্পর্কে আরও

RLP প্রাইসের তথ্য

RLP কী

RLP হোয়াইটপেপার

RLP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

RLP টোকেনোমিক্স

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Resolv Liquidity Provider Token লোগো

Resolv Liquidity Provider Token প্রাইস (RLP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 RLP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.1473
$0.1473$0.1473
-0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Resolv Liquidity Provider Token (RLP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:54:59 (UTC+8)

Resolv Liquidity Provider Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Resolv Liquidity Provider Token (RLP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.147291, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RLP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি RLP-এর জন্য $ 0.147291

Resolv Liquidity Provider Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 237,966 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.62M RLP। গত 24 ঘণ্টায়, RLP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.147265 (নিম্ন) এবং $ 0.153982 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.35 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.142556

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RLP গত ঘণ্টায় +0.00% এবং গত 7 দিনে -0.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 96.13-তে পৌঁছেছে।

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) এর মার্কেট তথ্য

$ 237.97K
$ 237.97K$ 237.97K

$ 96.13
$ 96.13$ 96.13

$ 237.97K
$ 237.97K$ 237.97K

1.62M
1.62M 1.62M

1,615,565.822386897
1,615,565.822386897 1,615,565.822386897

Resolv Liquidity Provider Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 237.97K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 96.13। RLP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.62M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1615565.822386897। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 237.97K

Resolv Liquidity Provider Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.147265
$ 0.147265$ 0.147265
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.153982
$ 0.153982$ 0.153982
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.147265
$ 0.147265$ 0.147265

$ 0.153982
$ 0.153982$ 0.153982

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 0.142556
$ 0.142556$ 0.142556

+0.00%

-2.19%

-0.86%

-0.86%

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Resolv Liquidity Provider Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00330237862383187 ছিল।
গত 30 দিনে, Resolv Liquidity Provider Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0633806429 ছিল।
গত 60 দিনে, Resolv Liquidity Provider Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0327660465 ছিল।
গত 90 দিনে, Resolv Liquidity Provider Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000333833537928 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00330237862383187-2.19%
30 দিন$ -0.0633806429-43.03%
60 দিন$ -0.0327660465-22.24%
90 দিন$ -0.00000333833537928-0.00%

Resolv Liquidity Provider Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Resolv Liquidity Provider Token (RLP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, RLP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Resolv Liquidity Provider Token (RLP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Resolv Liquidity Provider Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Resolv Liquidity Provider Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? RLP এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Resolv Liquidity Provider Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Resolv Liquidity Provider Token সম্পর্কে

আজ Resolv Liquidity Provider Token-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Resolv Liquidity Provider Token Tk18.12005025828840528000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -2.19%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

RLP-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Resolv Liquidity Provider Token-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Resolv Liquidity Provider Token-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

RLP আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk18.11685168331291120000 থেকে Tk18.94319122602036256000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

RLP-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Resolv Liquidity Provider Token-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক LP Tokens,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Berachain Ecosystem,Soneium Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,TAC Ecosystem,Plasma Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, RLP-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Resolv Liquidity Provider Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:54:59 (UTC+8)

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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