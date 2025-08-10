SRUSD সম্পর্কে আরও

আজকে Reservoir srUSD (SRUSD) এর প্রাইস

Reservoir srUSD(SRUSD) বর্তমানে 1.084USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 146.44MUSD। SRUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Reservoir srUSD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.04%
Reservoir srUSD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
135.14M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SRUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SRUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Reservoir srUSD (SRUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Reservoir srUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004365 ছিল।
গত 30 দিনে, Reservoir srUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0103508992 ছিল।
গত 60 দিনে, Reservoir srUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Reservoir srUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0004365+0.04%
30 দিন$ +0.0103508992+0.95%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Reservoir srUSD (SRUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Reservoir srUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.076
$ 1.076$ 1.076

$ 1.084
$ 1.084$ 1.084

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

+0.02%

+0.04%

+0.16%

Reservoir srUSD (SRUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 146.44M
$ 146.44M$ 146.44M

--
----

135.14M
135.14M 135.14M

Reservoir srUSD (SRUSD) কী?

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

SRUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SRUSD থেকে VND
28,525.46
1 SRUSD থেকে AUD
A$1.65852
1 SRUSD থেকে GBP
0.80216
1 SRUSD থেকে EUR
0.9214
1 SRUSD থেকে USD
$1.084
1 SRUSD থেকে MYR
RM4.59616
1 SRUSD থেকে TRY
44.21636
1 SRUSD থেকে JPY
¥159.348
1 SRUSD থেকে ARS
ARS$1,435.758
1 SRUSD থেকে RUB
86.42732
1 SRUSD থেকে INR
95.08848
1 SRUSD থেকে IDR
Rp17,483.86852
1 SRUSD থেকে KRW
1,505.54592
1 SRUSD থেকে PHP
61.517
1 SRUSD থেকে EGP
￡E.52.21628
1 SRUSD থেকে BRL
R$5.88612
1 SRUSD থেকে CAD
C$1.48508
1 SRUSD থেকে BDT
131.53256
1 SRUSD থেকে NGN
1,660.02676
1 SRUSD থেকে UAH
44.78004
1 SRUSD থেকে VES
Bs138.752
1 SRUSD থেকে CLP
$1,050.396
1 SRUSD থেকে PKR
Rs307.16224
1 SRUSD থেকে KZT
584.99144
1 SRUSD থেকে THB
฿34.70968
1 SRUSD থেকে TWD
NT$32.4116
1 SRUSD থেকে AED
د.إ3.97828
1 SRUSD থেকে CHF
Fr0.8672
1 SRUSD থেকে HKD
HK$8.49856
1 SRUSD থেকে MAD
.د.م9.79936
1 SRUSD থেকে MXN
$20.12988
1 SRUSD থেকে PLN
3.94576
1 SRUSD থেকে RON
лв4.7154
1 SRUSD থেকে SEK
kr10.37388
1 SRUSD থেকে BGN
лв1.81028
1 SRUSD থেকে HUF
Ft367.82288
1 SRUSD থেকে CZK
22.74232
1 SRUSD থেকে KWD
د.ك0.328452
1 SRUSD থেকে ILS
3.71812