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Reserve Robotics DTF-এর আজকের লাইভ প্রাইস 94.12 USD। ROBOTS-এর মার্কেট ক্যাপ 1,473,086 USD। ROBOTS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Reserve Robotics DTF-এর আজকের লাইভ প্রাইস 94.12 USD। ROBOTS-এর মার্কেট ক্যাপ 1,473,086 USD। ROBOTS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Reserve Robotics DTF লোগো

Reserve Robotics DTF প্রাইস (ROBOTS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ROBOTS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$93.43
$93.43$93.43
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Reserve Robotics DTF (ROBOTS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:54:39 (UTC+8)

Reserve Robotics DTF-এর আজকের প্রাইস

আজ Reserve Robotics DTF (ROBOTS)-এর লাইভ প্রাইস $ 94.12, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ROBOTS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ROBOTS-এর জন্য $ 94.12

Reserve Robotics DTF বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,473,086 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 15.65K ROBOTS। গত 24 ঘণ্টায়, ROBOTS এর ট্রেড হয়েছে $ 94.09 (নিম্ন) এবং $ 94.8 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 105.51 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 90.4

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ROBOTS গত ঘণ্টায় +0.03% এবং গত 7 দিনে -3.91% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.17K-তে পৌঁছেছে।

Reserve Robotics DTF (ROBOTS) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 5.17K
$ 5.17K$ 5.17K

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

15.65K
15.65K 15.65K

15,667.02616099614
15,667.02616099614 15,667.02616099614

Reserve Robotics DTF এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.47M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.17K। ROBOTS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 15.65K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 15667.02616099614। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.47M

Reserve Robotics DTF-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 94.09
$ 94.09$ 94.09
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 94.8
$ 94.8$ 94.8
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 94.09
$ 94.09$ 94.09

$ 94.8
$ 94.8$ 94.8

$ 105.51
$ 105.51$ 105.51

$ 90.4
$ 90.4$ 90.4

+0.03%

-0.27%

-3.91%

-3.91%

Reserve Robotics DTF (ROBOTS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Reserve Robotics DTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.25637555599082873 ছিল।
গত 30 দিনে, Reserve Robotics DTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.7211912640 ছিল।
গত 60 দিনে, Reserve Robotics DTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Reserve Robotics DTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00127067031417 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.25637555599082873-0.27%
30 দিন$ -1.7211912640-1.82%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.00127067031417+0.00%

Reserve Robotics DTF এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Reserve Robotics DTF (ROBOTS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ROBOTS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Reserve Robotics DTF (ROBOTS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Reserve Robotics DTF এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Reserve Robotics DTF (ROBOTS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

BNB Chain EcosystemReserve Ecosystem

Reserve Robotics DTF সম্পর্কে

Reserve Robotics DTF-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

Reserve Robotics DTF-এর দাম Tk11578.8414112885696000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে -0.27%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

ROBOTS বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk11575.1507478553072000 এবং Tk11662.496449109184000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

Reserve Robotics DTF-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #2465 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk181222154.47502585888000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

15651.58529958562 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

Reserve Robotics DTF-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Reserve Robotics DTF সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:54:39 (UTC+8)

Reserve Robotics DTF (ROBOTS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

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