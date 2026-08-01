Reserve AI Photonics DTF প্রাইস (PHOTON)
আজ Reserve AI Photonics DTF (PHOTON)-এর লাইভ প্রাইস $ 83.2, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.52% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PHOTON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PHOTON-এর জন্য $ 83.2।
Reserve AI Photonics DTF বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,290,791 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 27.53K PHOTON। গত 24 ঘণ্টায়, PHOTON এর ট্রেড হয়েছে $ 81.99 (নিম্ন) এবং $ 84.49 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 660.42 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 66.56।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PHOTON গত ঘণ্টায় -0.93% এবং গত 7 দিনে -12.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 219.98K-তে পৌঁছেছে।
Reserve AI Photonics DTF এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.29M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 219.98K। PHOTON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 27.53K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 27109.5054637629। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.24M।
-0.93%
-1.51%
-12.26%
-12.26%
আজকে, Reserve AI Photonics DTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.2810856931363048 ছিল।
গত 30 দিনে, Reserve AI Photonics DTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -3.4445632000 ছিল।
গত 60 দিনে, Reserve AI Photonics DTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Reserve AI Photonics DTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00013863488126 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -1.2810856931363048
|-1.51%
|30 দিন
|$ -3.4445632000
|-4.14%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ -0.00013863488126
|-0.00%
2040 সালে, Reserve AI Photonics DTF এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Reserve AI Photonics DTF-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?
Reserve AI Photonics DTF-এর দাম Tk10235.439921581056000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে -1.51%।
আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?
মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।
PHOTON বাজারের তরলতা কতটা?
--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।
দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?
Tk10086.5831631061392000 এবং Tk10394.1384492113392000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।
Reserve AI Photonics DTF-এর বর্তমান বাজারে র্যাঙ্কিং কী?
বর্তমানে এটি #2106 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk281817952.56488688528000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।
সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?
27533.90117229408 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।
Reserve AI Photonics DTF-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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