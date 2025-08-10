Renzo Restaked EIGEN প্রাইস (EZEIGEN)
Renzo Restaked EIGEN(EZEIGEN) বর্তমানে 1.33USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.64MUSD। EZEIGEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EZEIGEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EZEIGEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Renzo Restaked EIGEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Renzo Restaked EIGEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1530993590 ছিল।
গত 60 দিনে, Renzo Restaked EIGEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2443202020 ছিল।
গত 90 দিনে, Renzo Restaked EIGEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.1530993590
|+11.51%
|60 দিন
|$ -0.2443202020
|-18.36%
|90 দিন
|$ 0
|--
Renzo Restaked EIGEN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.
Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EZEIGENটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 EZEIGEN থেকে VND
₫34,998.95
|1 EZEIGEN থেকে AUD
A$2.0349
|1 EZEIGEN থেকে GBP
￡0.9842
|1 EZEIGEN থেকে EUR
€1.1305
|1 EZEIGEN থেকে USD
$1.33
|1 EZEIGEN থেকে MYR
RM5.6392
|1 EZEIGEN থেকে TRY
₺54.0911
|1 EZEIGEN থেকে JPY
¥195.51
|1 EZEIGEN থেকে ARS
ARS$1,761.585
|1 EZEIGEN থেকে RUB
₽106.3867
|1 EZEIGEN থেকে INR
₹116.6676
|1 EZEIGEN থেকে IDR
Rp21,451.6099
|1 EZEIGEN থেকে KRW
₩1,847.2104
|1 EZEIGEN থেকে PHP
₱75.4775
|1 EZEIGEN থেকে EGP
￡E.64.5582
|1 EZEIGEN থেকে BRL
R$7.2219
|1 EZEIGEN থেকে CAD
C$1.8221
|1 EZEIGEN থেকে BDT
৳161.3822
|1 EZEIGEN থেকে NGN
₦2,036.7487
|1 EZEIGEN থেকে UAH
₴54.9423
|1 EZEIGEN থেকে VES
Bs170.24
|1 EZEIGEN থেকে CLP
$1,284.78
|1 EZEIGEN থেকে PKR
Rs376.8688
|1 EZEIGEN থেকে KZT
₸717.7478
|1 EZEIGEN থেকে THB
฿42.9856
|1 EZEIGEN থেকে TWD
NT$39.767
|1 EZEIGEN থেকে AED
د.إ4.8811
|1 EZEIGEN থেকে CHF
Fr1.064
|1 EZEIGEN থেকে HKD
HK$10.4272
|1 EZEIGEN থেকে MAD
.د.م12.0232
|1 EZEIGEN থেকে MXN
$24.6981
|1 EZEIGEN থেকে PLN
zł4.8412
|1 EZEIGEN থেকে RON
лв5.7855
|1 EZEIGEN থেকে SEK
kr12.7281
|1 EZEIGEN থেকে BGN
лв2.2211
|1 EZEIGEN থেকে HUF
Ft451.2956
|1 EZEIGEN থেকে CZK
Kč27.9034
|1 EZEIGEN থেকে KWD
د.ك0.40565
|1 EZEIGEN থেকে ILS
₪4.5619