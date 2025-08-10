Rentible প্রাইস (RNB)
Rentible(RNB) বর্তমানে 0.03488185USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 348.80KUSD। RNB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RNB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RNB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Rentible থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00124942 ছিল।
গত 30 দিনে, Rentible থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0035987360 ছিল।
গত 60 দিনে, Rentible থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0029008723 ছিল।
গত 90 দিনে, Rentible থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00188993182526712 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00124942
|+3.71%
|30 দিন
|$ +0.0035987360
|+10.32%
|60 দিন
|$ -0.0029008723
|-8.31%
|90 দিন
|$ -0.00188993182526712
|-5.13%
Rentible এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.05%
+3.71%
+17.93%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market.
Rentible (RNB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RNBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
