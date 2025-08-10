RENEW সম্পর্কে আরও

ReNeW প্রাইস (RENEW)

ReNeW (RENEW) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.709531
$0.709531$0.709531
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে ReNeW (RENEW) এর প্রাইস

ReNeW(RENEW) বর্তমানে 0.709546USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। RENEW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

ReNeW এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.06%
ReNeW এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RENEW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RENEW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ ReNeW (RENEW) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, ReNeW থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004376166271227 ছিল।
গত 30 দিনে, ReNeW থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1407035394 ছিল।
গত 60 দিনে, ReNeW থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5419999096 ছিল।
গত 90 দিনে, ReNeW থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4449236735241581 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0004376166271227-0.06%
30 দিন$ +0.1407035394+19.83%
60 দিন$ +0.5419999096+76.39%
90 দিন$ +0.4449236735241581+168.14%

ReNeW (RENEW) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

ReNeW এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.709513
$ 0.709513$ 0.709513

$ 0.710091
$ 0.710091$ 0.710091

$ 0.710209
$ 0.710209$ 0.710209

-0.01%

-0.06%

+19.10%

ReNeW (RENEW) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

ReNeW (RENEW) কী?

The RENEW Project is a forward-thinking initiative born in response to one of the most critical global challenges of our time—E.S.G. (Environmental, Social, Governance). Historically, unchecked corporate pursuit of profit has led to severe environmental degradation, contributing to an escalating crisis for humanity. E.S.G. represents a new paradigm, a global promise to correct these systemic failures. At the heart of this paradigm is the Environmental pillar, which is fundamental to human survival and must be prioritized above all. RENEW aims to tackle this issue head-on by creating an ecosystem where individuals are rewarded for participating in eco-friendly actions. Through our proprietary app and the RENEW TOK recycling machines, users can deposit plastic bottles and cans in exchange for RENEW tokens—digital assets that can be traded or used to redeem various goods. By incentivizing sustainable behaviors through blockchain-based rewards, RENEW is bridging technology and environmental responsibility to help build a cleaner, more sustainable future.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

ReNeW (RENEW) এর টোকেনোমিক্স

ReNeW (RENEW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RENEWটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ReNeW (RENEW) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

RENEW থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RENEW থেকে VND
18,671.70299
1 RENEW থেকে AUD
A$1.08560538
1 RENEW থেকে GBP
0.52506404
1 RENEW থেকে EUR
0.6031141
1 RENEW থেকে USD
$0.709546
1 RENEW থেকে MYR
RM3.00847504
1 RENEW থেকে TRY
28.94238134
1 RENEW থেকে JPY
¥104.303262
1 RENEW থেকে ARS
ARS$939.793677
1 RENEW থেকে RUB
56.57210258
1 RENEW থেকে INR
62.24137512
1 RENEW থেকে IDR
Rp11,444.28872038
1 RENEW থেকে KRW
985.47424848
1 RENEW থেকে PHP
40.2667355
1 RENEW থেকে EGP
￡E.34.17883082
1 RENEW থেকে BRL
R$3.85283478
1 RENEW থেকে CAD
C$0.97207802
1 RENEW থেকে BDT
86.09631164
1 RENEW থেকে NGN
1,086.59164894
1 RENEW থেকে UAH
29.31134526
1 RENEW থেকে VES
Bs90.821888
1 RENEW থেকে CLP
$687.550074
1 RENEW থেকে PKR
Rs201.05695456
1 RENEW থেকে KZT
382.91359436
1 RENEW থেকে THB
฿22.71966292
1 RENEW থেকে TWD
NT$21.2154254
1 RENEW থেকে AED
د.إ2.60403382
1 RENEW থেকে CHF
Fr0.5676368
1 RENEW থেকে HKD
HK$5.56284064
1 RENEW থেকে MAD
.د.م6.41429584
1 RENEW থেকে MXN
$13.17626922
1 RENEW থেকে PLN
2.58274744
1 RENEW থেকে RON
лв3.0865251
1 RENEW থেকে SEK
kr6.79035522
1 RENEW থেকে BGN
лв1.18494182
1 RENEW থেকে HUF
Ft240.76314872
1 RENEW থেকে CZK
14.88627508
1 RENEW থেকে KWD
د.ك0.214992438
1 RENEW থেকে ILS
2.43374278