ReNeW প্রাইস (RENEW)
ReNeW(RENEW) বর্তমানে 0.709546USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। RENEW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RENEW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RENEW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ReNeW থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004376166271227 ছিল।
গত 30 দিনে, ReNeW থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1407035394 ছিল।
গত 60 দিনে, ReNeW থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5419999096 ছিল।
গত 90 দিনে, ReNeW থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4449236735241581 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0004376166271227
|-0.06%
|30 দিন
|$ +0.1407035394
|+19.83%
|60 দিন
|$ +0.5419999096
|+76.39%
|90 দিন
|$ +0.4449236735241581
|+168.14%
ReNeW এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
-0.06%
+19.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The RENEW Project is a forward-thinking initiative born in response to one of the most critical global challenges of our time—E.S.G. (Environmental, Social, Governance). Historically, unchecked corporate pursuit of profit has led to severe environmental degradation, contributing to an escalating crisis for humanity. E.S.G. represents a new paradigm, a global promise to correct these systemic failures. At the heart of this paradigm is the Environmental pillar, which is fundamental to human survival and must be prioritized above all. RENEW aims to tackle this issue head-on by creating an ecosystem where individuals are rewarded for participating in eco-friendly actions. Through our proprietary app and the RENEW TOK recycling machines, users can deposit plastic bottles and cans in exchange for RENEW tokens—digital assets that can be traded or used to redeem various goods. By incentivizing sustainable behaviors through blockchain-based rewards, RENEW is bridging technology and environmental responsibility to help build a cleaner, more sustainable future.
ReNeW (RENEW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RENEWটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
