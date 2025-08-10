Remilia প্রাইস (REMILIA)
Remilia(REMILIA) বর্তমানে 0.0000634USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 63.11KUSD। REMILIA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ REMILIA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। REMILIA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Remilia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Remilia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000027626 ছিল।
গত 60 দিনে, Remilia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000121371 ছিল।
গত 90 দিনে, Remilia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00003077752888376403 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.84%
|30 দিন
|$ -0.0000027626
|-4.35%
|60 দিন
|$ -0.0000121371
|-19.14%
|90 দিন
|$ -0.00003077752888376403
|-32.68%
Remilia এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.10%
+4.84%
+16.07%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Remilia Cult is an edgy, anonymous collective known for creating the NFT projects Milady Maker and Remilio Babies. Fusing anime influences, internet nostalgia, and post-ironic humor, they capture the essence of subcultures like vaporwave, e-girl fashion, and lo-fi aesthetics. Their work often provokes and challenges traditional art norms, pushing boundaries while embracing the chaos of digital culture. Despite facing controversies, Remilia continues to grow an influential and loyal online community that thrives on irony, dark humor, and a collective sense of purpose. The cult’s creative vision lies in redefining how art, memes, and digital identity intersect in the modern age.
