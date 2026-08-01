Reject Modernity প্রাইস (ALPHA)
আজ Reject Modernity (ALPHA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.88% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ALPHA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ALPHA-এর জন্য $ 0।
Reject Modernity বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 37,377 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.44M ALPHA। গত 24 ঘণ্টায়, ALPHA এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01220404 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ALPHA গত ঘণ্টায় +0.28% এবং গত 7 দিনে +6.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Reject Modernity এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 37.38K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। ALPHA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.44M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999438632.301207। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 37.38K।
+0.28%
-2.87%
+6.24%
+6.24%
আজকে, Reject Modernity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Reject Modernity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Reject Modernity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Reject Modernity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.87%
|30 দিন
|$ 0
|+0.06%
|60 দিন
|$ 0
|-0.95%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Reject Modernity এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Reject Modernity-এর বাস্তব দাম কত?
Reject Modernity Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -2.87% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই রিয়েল-টাইম তথ্য একাধিক স্পট মার্কেট থেকে সংগৃহীত ডেটা মিলিয়ে প্রতিফলিত হয়।
ALPHA-এর আজকের অস্থিরতা কত?
ALPHA-এর গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দামের অস্থিরতা --%। উচ্চ অস্থিরতা দ্রুত দামের পরিবর্তন দেখায়, আর নিম্ন অস্থিরতা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।
Reject Modernity-এর ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং রেঞ্জ কত?
টোকেনটি Tk (নিম্ন) থেকে Tk (উচ্চ) পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ট্রেডাররা এটি দৈনিক গতিবিধি এবং বাজারের শক্তি মূল্যায়নে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।
ALPHA কত ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, ALPHA Tk-- ট্রেডিং কার্যকলাপ সংগ্রহ করেছে, যা বাজার এই অ্যাসেটের সঙ্গে কতটা সক্রিয়ভাবে জড়িত তা দেখায়।
বর্তমান দাম এর এটিএইচ এবং এটিএলের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?
সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk1.5013668055357220032000, আর সর্বকালীন নিম্নতম দাম Tk। বর্তমান দাম এই স্তরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী চক্র বুঝতে পারে।
Reject Modernity-এর বাজারের তরলতা কতটা শক্তিশালী?
তরলতার শক্তি --/১০০ রেটিং পাওয়া গেছে, যা অর্ডার বুকের গভীরতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং সেশনে সহজে কার্যকর হওয়ার সুবিধা দেখায়।
ALPHA অন্যান্য Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem টোকেনের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?
Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরিতে, ALPHA প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, যা Tk-- তরলতা এবং ট্রেডারদের চলমান আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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