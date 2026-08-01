Reflexer Ungovernance প্রাইস (FLX)
আজ Reflexer Ungovernance (FLX)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.34, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.81% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FLX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FLX-এর জন্য $ 1.34।
Reflexer Ungovernance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,111,917 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 827.12K FLX। গত 24 ঘণ্টায়, FLX এর ট্রেড হয়েছে $ 1.26 (নিম্ন) এবং $ 1.35 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1,839.79 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.752742।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FLX গত ঘণ্টায় +0.88% এবং গত 7 দিনে +21.74% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 4.98K-তে পৌঁছেছে।
Reflexer Ungovernance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.11M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 4.98K। FLX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 827.12K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 957122.2961293116। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.29M।
+0.88%
+5.81%
+21.74%
+21.74%
আজকে, Reflexer Ungovernance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.073817 ছিল।
গত 30 দিনে, Reflexer Ungovernance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1386890620 ছিল।
গত 60 দিনে, Reflexer Ungovernance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4123244320 ছিল।
গত 90 দিনে, Reflexer Ungovernance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004327312403527 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.073817
|+5.81%
|30 দিন
|$ +0.1386890620
|+10.35%
|60 দিন
|$ +0.4123244320
|+30.77%
|90 দিন
|$ -0.004327312403527
|-0.00%
2040 সালে, Reflexer Ungovernance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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FLX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk164.8496333523872000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 5.80% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Reflexer Ungovernance-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, FLX উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
FLX-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের FLX বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Reflexer Ungovernance-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk155.0078641970208000 থেকে Tk166.0798544968080000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
FLX-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং FLX-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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