Reddio Vault Ethereum প্রাইস (RSVETH)
Reddio Vault Ethereum(RSVETH) বর্তমানে 250.15USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.30KUSD। RSVETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Reddio Vault Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Reddio Vault Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -223.9604707050 ছিল।
গত 60 দিনে, Reddio Vault Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -226.3946803550 ছিল।
গত 90 দিনে, Reddio Vault Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2,142.7525047436803 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -223.9604707050
|-89.53%
|60 দিন
|$ -226.3946803550
|-90.50%
|90 দিন
|$ -2,142.7525047436803
|-89.54%
Reddio Vault Ethereum এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH.
Reddio Vault Ethereum (RSVETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RSVETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
