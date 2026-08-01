Red Hare Coin প্রাইস (RHC)
আজ Red Hare Coin (RHC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00143902, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RHC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি RHC-এর জন্য $ 0.00143902।
Red Hare Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,439,020 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B RHC। গত 24 ঘণ্টায়, RHC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00143749 (নিম্ন) এবং $ 0.0014562 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02280457 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00143749।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RHC গত ঘণ্টায় +0.03% এবং গত 7 দিনে -3.90% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 275.30-তে পৌঁছেছে।
Red Hare Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.44M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 275.30। RHC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.44M।
+0.03%
-1.17%
-3.90%
-3.90%
আজকে, Red Hare Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Red Hare Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009001622 ছিল।
গত 60 দিনে, Red Hare Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010529233 ছিল।
গত 90 দিনে, Red Hare Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000088352193794 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.17%
|30 দিন
|$ -0.0009001622
|-62.55%
|60 দিন
|$ -0.0010529233
|-73.16%
|90 দিন
|$ +0.0000000088352193794
|+0.00%
2040 সালে, Red Hare Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Red Hare Coin-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, Red Hare Coin Tk0.1770312831244419616000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -1.17%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
RHC-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
Red Hare Coin-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
Red Hare Coin-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
RHC আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0.1768430592893455792000 থেকে Tk0.179144803050556896000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
RHC-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা Red Hare Coin-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক BNB Chain Ecosystem,Meme অ্যাসেট হিসেবে, RHC-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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