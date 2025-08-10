Recovery Right প্রাইস (RRT)
Recovery Right(RRT) বর্তমানে 0.7521USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। RRT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RRT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RRT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Recovery Right থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Recovery Right থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0021058800 ছিল।
গত 60 দিনে, Recovery Right থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0089912050 ছিল।
গত 90 দিনে, Recovery Right থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0021058800
|+0.28%
|60 দিন
|$ -0.0089912050
|-1.19%
|90 দিন
|$ 0
|--
Recovery Right এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Recovery Right Tokens (RRTs) are digital tokens evidencing a limited-recourse, contingent obligation of the Bitfinex Group. RRTs are notional credits, are solely dependent on the Bitfinex Group’s recovery of Losses sustained during a theft in August 2016, and are subordinated to any and all other claims against the Bitfinex Group, including claims related to the Losses. RRTs were initially created as an incentive for BFX token holders converting to equity; that in the event of any recovery of stolen bitcoins from Bitfinex, BFX token holders would be repaid first, followed by any remaining bitcoins being distributed among RRT holders. As of April 03, 2017, all outstanding BFX tokens have either been converted to equity or redeemed.
|1 RRT থেকে VND
₫19,791.5115
|1 RRT থেকে AUD
A$1.150713
|1 RRT থেকে GBP
￡0.556554
|1 RRT থেকে EUR
€0.639285
|1 RRT থেকে USD
$0.7521
|1 RRT থেকে MYR
RM3.188904
|1 RRT থেকে TRY
₺30.678159
|1 RRT থেকে JPY
¥110.5587
|1 RRT থেকে ARS
ARS$996.15645
|1 RRT থেকে RUB
₽59.964933
|1 RRT থেকে INR
₹65.974212
|1 RRT থেকে IDR
Rp12,130.643463
|1 RRT থেকে KRW
₩1,044.576648
|1 RRT থেকে PHP
₱42.681675
|1 RRT থেকে EGP
￡E.36.228657
|1 RRT থেকে BRL
R$4.083903
|1 RRT থেকে CAD
C$1.030377
|1 RRT থেকে BDT
৳91.259814
|1 RRT থেকে NGN
₦1,151.758419
|1 RRT থেকে UAH
₴31.069251
|1 RRT থেকে VES
Bs96.2688
|1 RRT থেকে CLP
$728.7849
|1 RRT থেকে PKR
Rs213.115056
|1 RRT থেকে KZT
₸405.878286
|1 RRT থেকে THB
฿24.082242
|1 RRT থেকে TWD
NT$22.48779
|1 RRT থেকে AED
د.إ2.760207
|1 RRT থেকে CHF
Fr0.60168
|1 RRT থেকে HKD
HK$5.896464
|1 RRT থেকে MAD
.د.م6.798984
|1 RRT থেকে MXN
$13.966497
|1 RRT থেকে PLN
zł2.737644
|1 RRT থেকে RON
лв3.271635
|1 RRT থেকে SEK
kr7.197597
|1 RRT থেকে BGN
лв1.256007
|1 RRT থেকে HUF
Ft255.202572
|1 RRT থেকে CZK
Kč15.779058
|1 RRT থেকে KWD
د.ك0.2278863
|1 RRT থেকে ILS
₪2.579703