RRT সম্পর্কে আরও

RRT প্রাইসের তথ্য

RRT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

RRT টোকেনোমিক্স

RRT প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Recovery Right লোগো

Recovery Right প্রাইস (RRT)

তালিকাভুক্ত নয়

Recovery Right (RRT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.7521
$0.7521$0.7521
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Recovery Right (RRT) এর প্রাইস

Recovery Right(RRT) বর্তমানে 0.7521USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। RRT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Recovery Right এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Recovery Right এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RRT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RRT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Recovery Right (RRT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Recovery Right থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Recovery Right থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0021058800 ছিল।
গত 60 দিনে, Recovery Right থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0089912050 ছিল।
গত 90 দিনে, Recovery Right থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0021058800+0.28%
60 দিন$ -0.0089912050-1.19%
90 দিন$ 0--

Recovery Right (RRT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Recovery Right এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.989
$ 0.989$ 0.989

--

--

0.00%

Recovery Right (RRT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Recovery Right (RRT) কী?

Recovery Right Tokens (RRTs) are digital tokens evidencing a limited-recourse, contingent obligation of the Bitfinex Group. RRTs are notional credits, are solely dependent on the Bitfinex Group’s recovery of Losses sustained during a theft in August 2016, and are subordinated to any and all other claims against the Bitfinex Group, including claims related to the Losses. RRTs were initially created as an incentive for BFX token holders converting to equity; that in the event of any recovery of stolen bitcoins from Bitfinex, BFX token holders would be repaid first, followed by any remaining bitcoins being distributed among RRT holders. As of April 03, 2017, all outstanding BFX tokens have either been converted to equity or redeemed.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Recovery Right (RRT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Recovery Right (RRT) এর টোকেনোমিক্স

Recovery Right (RRT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RRTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Recovery Right (RRT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

RRT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RRT থেকে VND
19,791.5115
1 RRT থেকে AUD
A$1.150713
1 RRT থেকে GBP
0.556554
1 RRT থেকে EUR
0.639285
1 RRT থেকে USD
$0.7521
1 RRT থেকে MYR
RM3.188904
1 RRT থেকে TRY
30.678159
1 RRT থেকে JPY
¥110.5587
1 RRT থেকে ARS
ARS$996.15645
1 RRT থেকে RUB
59.964933
1 RRT থেকে INR
65.974212
1 RRT থেকে IDR
Rp12,130.643463
1 RRT থেকে KRW
1,044.576648
1 RRT থেকে PHP
42.681675
1 RRT থেকে EGP
￡E.36.228657
1 RRT থেকে BRL
R$4.083903
1 RRT থেকে CAD
C$1.030377
1 RRT থেকে BDT
91.259814
1 RRT থেকে NGN
1,151.758419
1 RRT থেকে UAH
31.069251
1 RRT থেকে VES
Bs96.2688
1 RRT থেকে CLP
$728.7849
1 RRT থেকে PKR
Rs213.115056
1 RRT থেকে KZT
405.878286
1 RRT থেকে THB
฿24.082242
1 RRT থেকে TWD
NT$22.48779
1 RRT থেকে AED
د.إ2.760207
1 RRT থেকে CHF
Fr0.60168
1 RRT থেকে HKD
HK$5.896464
1 RRT থেকে MAD
.د.م6.798984
1 RRT থেকে MXN
$13.966497
1 RRT থেকে PLN
2.737644
1 RRT থেকে RON
лв3.271635
1 RRT থেকে SEK
kr7.197597
1 RRT থেকে BGN
лв1.256007
1 RRT থেকে HUF
Ft255.202572
1 RRT থেকে CZK
15.779058
1 RRT থেকে KWD
د.ك0.2278863
1 RRT থেকে ILS
2.579703