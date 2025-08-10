Recon Solana প্রাইস (RECON)
Recon Solana(RECON) বর্তমানে 0.00000442USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.75KUSD। RECON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RECON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RECON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Recon Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Recon Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000007782 ছিল।
গত 60 দিনে, Recon Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000002192 ছিল।
গত 90 দিনে, Recon Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.63%
|30 দিন
|$ +0.0000007782
|+17.61%
|60 দিন
|$ +0.0000002192
|+4.96%
|90 দিন
|$ 0
|--
Recon Solana এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.15%
-1.63%
-8.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Recon is a versatile tool designed to protect you within the Solana ecosystem. It utilizes advanced algorithms to evaluate token security risks, analyzing smart contracts, transaction patterns, decentralization, liquidity, and integrating external data to spot vulnerabilities. This in-depth analysis uncovers security risks, facilitating the creation of strong solutions to strengthen the Solana network's safety and resilience.
Recon Solana (RECON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RECONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 RECON থেকে VND
₫0.1163123
|1 RECON থেকে AUD
A$0.0000067626
|1 RECON থেকে GBP
￡0.0000032708
|1 RECON থেকে EUR
€0.000003757
|1 RECON থেকে USD
$0.00000442
|1 RECON থেকে MYR
RM0.0000187408
|1 RECON থেকে TRY
₺0.0001802918
|1 RECON থেকে JPY
¥0.00064974
|1 RECON থেকে ARS
ARS$0.00585429
|1 RECON থেকে RUB
₽0.0003524066
|1 RECON থেকে INR
₹0.0003877224
|1 RECON থেকে IDR
Rp0.0712903126
|1 RECON থেকে KRW
₩0.0061388496
|1 RECON থেকে PHP
₱0.000250835
|1 RECON থেকে EGP
￡E.0.0002129114
|1 RECON থেকে BRL
R$0.0000240006
|1 RECON থেকে CAD
C$0.0000060554
|1 RECON থেকে BDT
৳0.0005363228
|1 RECON থেকে NGN
₦0.0067687438
|1 RECON থেকে UAH
₴0.0001825902
|1 RECON থেকে VES
Bs0.00056576
|1 RECON থেকে CLP
$0.00428298
|1 RECON থেকে PKR
Rs0.0012524512
|1 RECON থেকে KZT
₸0.0023852972
|1 RECON থেকে THB
฿0.0001415284
|1 RECON থেকে TWD
NT$0.000132158
|1 RECON থেকে AED
د.إ0.0000162214
|1 RECON থেকে CHF
Fr0.000003536
|1 RECON থেকে HKD
HK$0.0000346528
|1 RECON থেকে MAD
.د.م0.0000399568
|1 RECON থেকে MXN
$0.0000820794
|1 RECON থেকে PLN
zł0.0000160888
|1 RECON থেকে RON
лв0.000019227
|1 RECON থেকে SEK
kr0.0000422994
|1 RECON থেকে BGN
лв0.0000073814
|1 RECON থেকে HUF
Ft0.0014997944
|1 RECON থেকে CZK
Kč0.0000927316
|1 RECON থেকে KWD
د.ك0.00000133926
|1 RECON থেকে ILS
₪0.0000151606