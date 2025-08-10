ReBaseChain প্রাইস (BASE)
ReBaseChain(BASE) বর্তমানে 0.00003493USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। BASE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BASE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BASE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ReBaseChain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ReBaseChain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000093692 ছিল।
গত 60 দিনে, ReBaseChain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000123118 ছিল।
গত 90 দিনে, ReBaseChain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000109582619505841 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.93%
|30 দিন
|$ +0.0000093692
|+26.82%
|60 দিন
|$ +0.0000123118
|+35.25%
|90 দিন
|$ +0.0000109582619505841
|+45.71%
ReBaseChain এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.05%
-1.93%
+7.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? ReBasechain is a groundbreaking blockchain project designed to revolutionize the decentralized finance (DeFi) landscape. It introduces a novel and innovative concept called “Adaptive Rebase Mechanism,” which aims to provide superior stability and enhanced liquidity to its users. Unlike traditional stablecoins pegged to fiat currencies, ReBasechain redefines stability by dynamically adjusting its token supply based on market conditions. ReBasechain emerges as a pioneering blockchain project, offering a truly unique concept with its Adaptive Rebase Mechanism and innovative consensus algorithm. By prioritizing stability, scalability, and security, ReBasechain presents itself as a reliable foundation for a wide array of applications, spanning from DeFi to supply chain management. With a clear roadmap and an engaged community, ReBasechain aims to shape the future of decentralized finance and blockchain technology. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
ReBaseChain (BASE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BASEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BASE থেকে VND
₫0.91918295
|1 BASE থেকে AUD
A$0.0000534429
|1 BASE থেকে GBP
￡0.0000258482
|1 BASE থেকে EUR
€0.0000296905
|1 BASE থেকে USD
$0.00003493
|1 BASE থেকে MYR
RM0.0001481032
|1 BASE থেকে TRY
₺0.0014247947
|1 BASE থেকে JPY
¥0.00513471
|1 BASE থেকে ARS
ARS$0.046264785
|1 BASE থেকে RUB
₽0.0027849689
|1 BASE থেকে INR
₹0.0030640596
|1 BASE থেকে IDR
Rp0.5633870179
|1 BASE থেকে KRW
₩0.0485135784
|1 BASE থেকে PHP
₱0.0019822775
|1 BASE থেকে EGP
￡E.0.0016825781
|1 BASE থেকে BRL
R$0.0001896699
|1 BASE থেকে CAD
C$0.0000478541
|1 BASE থেকে BDT
৳0.0042384062
|1 BASE থেকে NGN
₦0.0534914527
|1 BASE থেকে UAH
₴0.0014429583
|1 BASE থেকে VES
Bs0.00447104
|1 BASE থেকে CLP
$0.03384717
|1 BASE থেকে PKR
Rs0.0098977648
|1 BASE থেকে KZT
₸0.0188503238
|1 BASE থেকে THB
฿0.0011184586
|1 BASE থেকে TWD
NT$0.001044407
|1 BASE থেকে AED
د.إ0.0001281931
|1 BASE থেকে CHF
Fr0.000027944
|1 BASE থেকে HKD
HK$0.0002738512
|1 BASE থেকে MAD
.د.م0.0003157672
|1 BASE থেকে MXN
$0.0006486501
|1 BASE থেকে PLN
zł0.0001271452
|1 BASE থেকে RON
лв0.0001519455
|1 BASE থেকে SEK
kr0.0003342801
|1 BASE থেকে BGN
лв0.0000583331
|1 BASE থেকে HUF
Ft0.0118524476
|1 BASE থেকে CZK
Kč0.0007328314
|1 BASE থেকে KWD
د.ك0.00001058379
|1 BASE থেকে ILS
₪0.0001198099