RealWorldWeed প্রাইস (RWW)
RealWorldWeed(RWW) বর্তমানে 0.00009131USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 91.31KUSD। RWW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, RealWorldWeed থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RealWorldWeed থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000214206 ছিল।
গত 60 দিনে, RealWorldWeed থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, RealWorldWeed থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.61%
|30 দিন
|$ -0.0000214206
|-23.45%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
RealWorldWeed এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+2.61%
-18.46%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.
