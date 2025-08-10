Realvirm প্রাইস (RVM)
Realvirm(RVM) বর্তমানে 0.00141478USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। RVM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RVM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RVM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Realvirm থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Realvirm থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000030523 ছিল।
গত 60 দিনে, Realvirm থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008224948 ছিল।
গত 90 দিনে, Realvirm থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003392116643379501 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.01%
|30 দিন
|$ -0.0000030523
|-0.21%
|60 দিন
|$ -0.0008224948
|-58.13%
|90 দিন
|$ -0.003392116643379501
|-70.56%
Realvirm এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
-0.01%
-3.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"Realvirm is a RWA trading agreement to improve the liquidity of assets by converting real assets into chain assets and simplify the process of real asset delivery. The protocol is based on blockchain technology and converts real assets into assets on the chain, thereby ensuring the security and non-tampering of data. "
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 RVM থেকে VND
₫37.2299357
|1 RVM থেকে AUD
A$0.0021646134
|1 RVM থেকে GBP
￡0.0010469372
|1 RVM থেকে EUR
€0.001202563
|1 RVM থেকে USD
$0.00141478
|1 RVM থেকে MYR
RM0.0059986672
|1 RVM থেকে TRY
₺0.0577088762
|1 RVM থেকে JPY
¥0.20797266
|1 RVM থেকে ARS
ARS$1.87387611
|1 RVM থেকে RUB
₽0.1128004094
|1 RVM থেকে INR
₹0.1241045016
|1 RVM থেকে IDR
Rp22.8190290634
|1 RVM থেকে KRW
₩1.9649596464
|1 RVM থেকে PHP
₱0.080288765
|1 RVM থেকে EGP
￡E.0.0681499526
|1 RVM থেকে BRL
R$0.0076822554
|1 RVM থেকে CAD
C$0.0019382486
|1 RVM থেকে BDT
৳0.1716694052
|1 RVM থেকে NGN
₦2.1665799442
|1 RVM থেকে UAH
₴0.0584445618
|1 RVM থেকে VES
Bs0.18109184
|1 RVM থেকে CLP
$1.37092182
|1 RVM থেকে PKR
Rs0.4008920608
|1 RVM থেকে KZT
₸0.7635001748
|1 RVM থেকে THB
฿0.0453012556
|1 RVM থেকে TWD
NT$0.042301922
|1 RVM থেকে AED
د.إ0.0051922426
|1 RVM থেকে CHF
Fr0.001131824
|1 RVM থেকে HKD
HK$0.0110918752
|1 RVM থেকে MAD
.د.م0.0127896112
|1 RVM থেকে MXN
$0.0262724646
|1 RVM থেকে PLN
zł0.0051497992
|1 RVM থেকে RON
лв0.006154293
|1 RVM থেকে SEK
kr0.0135394446
|1 RVM থেকে BGN
лв0.0023626826
|1 RVM থেকে HUF
Ft0.4800631496
|1 RVM থেকে CZK
Kč0.0296820844
|1 RVM থেকে KWD
د.ك0.00042867834
|1 RVM থেকে ILS
₪0.0048526954