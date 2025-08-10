RealFevr প্রাইস (FEVR)
RealFevr(FEVR) বর্তমানে 0.00000257USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.52KUSD। FEVR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FEVR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FEVR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RealFevr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RealFevr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006836 ছিল।
গত 60 দিনে, RealFevr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000016196 ছিল।
গত 90 দিনে, RealFevr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000007131615431172997 ছিল।
RealFevr এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.51%
+2.11%
+20.95%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: - FEVR Battle Arena Game - Marketplace Challenges & Achievements - Public User Profiles & Leaderboards - Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace) - NFT Bidding and User Notifications - Experience (LVL) System in-game and in-marketplace - NFT Fusion (By burning NFTs) - New Litepaper - New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes) - New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects) - Blockchain integration into Fantasy Leagues - New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more) - Mass Marketing
RealFevr (FEVR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FEVRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
