RE7WBTC সম্পর্কে আরও

RE7WBTC প্রাইসের তথ্য

RE7WBTC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

RE7WBTC টোকেনোমিক্স

RE7WBTC প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Re7 WBTC Morpho Vault লোগো

Re7 WBTC Morpho Vault প্রাইস (RE7WBTC)

তালিকাভুক্ত নয়

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$117,994
$117,994$117,994
-0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) এর প্রাইস

Re7 WBTC Morpho Vault(RE7WBTC) বর্তমানে 117,931USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.48MUSD। RE7WBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Re7 WBTC Morpho Vault এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.15%
Re7 WBTC Morpho Vault এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
38.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RE7WBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RE7WBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Re7 WBTC Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -187.7088838724 ছিল।
গত 30 দিনে, Re7 WBTC Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +171.1532603000 ছিল।
গত 60 দিনে, Re7 WBTC Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7,387.7757019000 ছিল।
গত 90 দিনে, Re7 WBTC Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12,766.6781245615 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -187.7088838724-0.15%
30 দিন$ +171.1532603000+0.15%
60 দিন$ +7,387.7757019000+6.26%
90 দিন$ +12,766.6781245615+12.14%

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Re7 WBTC Morpho Vault এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 117,708
$ 117,708$ 117,708

$ 119,115
$ 119,115$ 119,115

$ 124,232
$ 124,232$ 124,232

+0.06%

-0.15%

+3.57%

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

--
----

38.00
38.00 38.00

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) কী?

The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) এর টোকেনোমিক্স

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RE7WBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

RE7WBTC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RE7WBTC থেকে VND
3,103,354,265
1 RE7WBTC থেকে AUD
A$180,434.43
1 RE7WBTC থেকে GBP
87,268.94
1 RE7WBTC থেকে EUR
100,241.35
1 RE7WBTC থেকে USD
$117,931
1 RE7WBTC থেকে MYR
RM500,027.44
1 RE7WBTC থেকে TRY
4,796,253.77
1 RE7WBTC থেকে JPY
¥17,335,857
1 RE7WBTC থেকে ARS
ARS$156,199,609.5
1 RE7WBTC থেকে RUB
9,433,300.69
1 RE7WBTC থেকে INR
10,344,907.32
1 RE7WBTC থেকে IDR
Rp1,902,112,636.93
1 RE7WBTC থেকে KRW
163,792,007.28
1 RE7WBTC থেকে PHP
6,692,584.25
1 RE7WBTC থেকে EGP
￡E.5,724,370.74
1 RE7WBTC থেকে BRL
R$640,365.33
1 RE7WBTC থেকে CAD
C$161,565.47
1 RE7WBTC থেকে BDT
14,309,747.54
1 RE7WBTC থেকে NGN
180,598,354.09
1 RE7WBTC থেকে UAH
4,871,729.61
1 RE7WBTC থেকে VES
Bs15,095,168
1 RE7WBTC থেকে CLP
$113,921,346
1 RE7WBTC থেকে PKR
Rs33,416,928.16
1 RE7WBTC থেকে KZT
63,642,643.46
1 RE7WBTC থেকে THB
฿3,811,529.92
1 RE7WBTC থেকে TWD
NT$3,526,136.9
1 RE7WBTC থেকে AED
د.إ432,806.77
1 RE7WBTC থেকে CHF
Fr94,344.8
1 RE7WBTC থেকে HKD
HK$924,579.04
1 RE7WBTC থেকে MAD
.د.م1,066,096.24
1 RE7WBTC থেকে MXN
$2,189,978.67
1 RE7WBTC থেকে PLN
429,268.84
1 RE7WBTC থেকে RON
лв512,999.85
1 RE7WBTC থেকে SEK
kr1,128,599.67
1 RE7WBTC থেকে BGN
лв196,944.77
1 RE7WBTC থেকে HUF
Ft40,016,346.92
1 RE7WBTC থেকে CZK
2,474,192.38
1 RE7WBTC থেকে KWD
د.ك35,968.955
1 RE7WBTC থেকে ILS
404,503.33