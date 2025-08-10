Re7 USDT Morpho Vault প্রাইস (RE7USDT)
Re7 USDT Morpho Vault(RE7USDT) বর্তমানে 1.13USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 397.48KUSD। RE7USDT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RE7USDT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RE7USDT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Re7 USDT Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.013529213617838 ছিল।
গত 30 দিনে, Re7 USDT Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0764050630 ছিল।
গত 60 দিনে, Re7 USDT Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0185003600 ছিল।
গত 90 দিনে, Re7 USDT Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.005772377956359 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.013529213617838
|-1.18%
|30 দিন
|$ -0.0764050630
|-6.76%
|60 দিন
|$ -0.0185003600
|-1.63%
|90 দিন
|$ +0.005772377956359
|+0.51%
Re7 USDT Morpho Vault এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.62%
-1.18%
+0.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Re7 USDT Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market USDT yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield USDT markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RE7USDTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
