RE7USDT সম্পর্কে আরও

RE7USDT প্রাইসের তথ্য

RE7USDT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

RE7USDT টোকেনোমিক্স

RE7USDT প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Re7 USDT Morpho Vault লোগো

Re7 USDT Morpho Vault প্রাইস (RE7USDT)

তালিকাভুক্ত নয়

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.13
$1.13$1.13
-1.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) এর প্রাইস

Re7 USDT Morpho Vault(RE7USDT) বর্তমানে 1.13USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 397.48KUSD। RE7USDT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Re7 USDT Morpho Vault এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.18%
Re7 USDT Morpho Vault এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
352.19K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RE7USDT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RE7USDT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Re7 USDT Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.013529213617838 ছিল।
গত 30 দিনে, Re7 USDT Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0764050630 ছিল।
গত 60 দিনে, Re7 USDT Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0185003600 ছিল।
গত 90 দিনে, Re7 USDT Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.005772377956359 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.013529213617838-1.18%
30 দিন$ -0.0764050630-6.76%
60 দিন$ -0.0185003600-1.63%
90 দিন$ +0.005772377956359+0.51%

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Re7 USDT Morpho Vault এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

-0.62%

-1.18%

+0.78%

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 397.48K
$ 397.48K$ 397.48K

--
----

352.19K
352.19K 352.19K

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) কী?

The Re7 USDT Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market USDT yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield USDT markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) এর টোকেনোমিক্স

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RE7USDTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

RE7USDT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RE7USDT থেকে VND
29,735.95
1 RE7USDT থেকে AUD
A$1.7289
1 RE7USDT থেকে GBP
0.8362
1 RE7USDT থেকে EUR
0.9605
1 RE7USDT থেকে USD
$1.13
1 RE7USDT থেকে MYR
RM4.7912
1 RE7USDT থেকে TRY
45.9571
1 RE7USDT থেকে JPY
¥166.11
1 RE7USDT থেকে ARS
ARS$1,496.685
1 RE7USDT থেকে RUB
90.3887
1 RE7USDT থেকে INR
99.1236
1 RE7USDT থেকে IDR
Rp18,225.8039
1 RE7USDT থেকে KRW
1,569.4344
1 RE7USDT থেকে PHP
64.1275
1 RE7USDT থেকে EGP
￡E.54.8502
1 RE7USDT থেকে BRL
R$6.1359
1 RE7USDT থেকে CAD
C$1.5481
1 RE7USDT থেকে BDT
137.1142
1 RE7USDT থেকে NGN
1,730.4707
1 RE7USDT থেকে UAH
46.6803
1 RE7USDT থেকে VES
Bs144.64
1 RE7USDT থেকে CLP
$1,091.58
1 RE7USDT থেকে PKR
Rs320.1968
1 RE7USDT থেকে KZT
609.8158
1 RE7USDT থেকে THB
฿36.5216
1 RE7USDT থেকে TWD
NT$33.787
1 RE7USDT থেকে AED
د.إ4.1471
1 RE7USDT থেকে CHF
Fr0.904
1 RE7USDT থেকে HKD
HK$8.8592
1 RE7USDT থেকে MAD
.د.م10.2152
1 RE7USDT থেকে MXN
$20.9841
1 RE7USDT থেকে PLN
4.1132
1 RE7USDT থেকে RON
лв4.9155
1 RE7USDT থেকে SEK
kr10.8141
1 RE7USDT থেকে BGN
лв1.8871
1 RE7USDT থেকে HUF
Ft383.4316
1 RE7USDT থেকে CZK
23.7074
1 RE7USDT থেকে KWD
د.ك0.34465
1 RE7USDT থেকে ILS
3.8759