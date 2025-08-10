Re7 FRAX প্রাইস (RE7FRAX)
Re7 FRAX(RE7FRAX) বর্তমানে 1.02USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 180.19KUSD। RE7FRAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RE7FRAX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RE7FRAX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Re7 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00030159 ছিল।
গত 30 দিনে, Re7 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004861320 ছিল।
গত 60 দিনে, Re7 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013294680 ছিল।
গত 90 দিনে, Re7 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017403944495633 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00030159
|+0.03%
|30 দিন
|$ +0.0004861320
|+0.05%
|60 দিন
|$ +0.0013294680
|+0.13%
|90 দিন
|$ +0.0017403944495633
|+0.17%
Re7 FRAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+0.03%
+0.18%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
Re7 FRAX (RE7FRAX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RE7FRAXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 RE7FRAX থেকে VND
₫26,841.3
|1 RE7FRAX থেকে AUD
A$1.5606
|1 RE7FRAX থেকে GBP
￡0.7548
|1 RE7FRAX থেকে EUR
€0.867
|1 RE7FRAX থেকে USD
$1.02
|1 RE7FRAX থেকে MYR
RM4.3248
|1 RE7FRAX থেকে TRY
₺41.4834
|1 RE7FRAX থেকে JPY
¥149.94
|1 RE7FRAX থেকে ARS
ARS$1,350.99
|1 RE7FRAX থেকে RUB
₽81.5898
|1 RE7FRAX থেকে INR
₹89.4744
|1 RE7FRAX থেকে IDR
Rp16,451.6106
|1 RE7FRAX থেকে KRW
₩1,416.6576
|1 RE7FRAX থেকে PHP
₱57.885
|1 RE7FRAX থেকে EGP
￡E.49.5108
|1 RE7FRAX থেকে BRL
R$5.5386
|1 RE7FRAX থেকে CAD
C$1.3974
|1 RE7FRAX থেকে BDT
৳123.7668
|1 RE7FRAX থেকে NGN
₦1,562.0178
|1 RE7FRAX থেকে UAH
₴42.1362
|1 RE7FRAX থেকে VES
Bs130.56
|1 RE7FRAX থেকে CLP
$985.32
|1 RE7FRAX থেকে PKR
Rs289.0272
|1 RE7FRAX থেকে KZT
₸550.4532
|1 RE7FRAX থেকে THB
฿32.9664
|1 RE7FRAX থেকে TWD
NT$30.498
|1 RE7FRAX থেকে AED
د.إ3.7434
|1 RE7FRAX থেকে CHF
Fr0.816
|1 RE7FRAX থেকে HKD
HK$7.9968
|1 RE7FRAX থেকে MAD
.د.م9.2208
|1 RE7FRAX থেকে MXN
$18.9414
|1 RE7FRAX থেকে PLN
zł3.7128
|1 RE7FRAX থেকে RON
лв4.437
|1 RE7FRAX থেকে SEK
kr9.7614
|1 RE7FRAX থেকে BGN
лв1.7034
|1 RE7FRAX থেকে HUF
Ft346.1064
|1 RE7FRAX থেকে CZK
Kč21.3996
|1 RE7FRAX থেকে KWD
د.ك0.3111
|1 RE7FRAX থেকে ILS
₪3.4986