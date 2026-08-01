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Rato The Rat-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। RATO-এর মার্কেট ক্যাপ 137,239 USD। RATO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Rato The Rat-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। RATO-এর মার্কেট ক্যাপ 137,239 USD। RATO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

RATO সম্পর্কে আরও

RATO প্রাইসের তথ্য

RATO কী

RATO অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

RATO টোকেনোমিক্স

RATO প্রাইস পূর্বাভাস

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Rato The Rat প্রাইস (RATO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 RATO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000325679
$0.000000325679$0.000000325679
+34.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Rato The Rat (RATO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:47:26 (UTC+8)

Rato The Rat-এর আজকের প্রাইস

আজ Rato The Rat (RATO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 27.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RATO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি RATO-এর জন্য $ 0

Rato The Rat বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 137,239 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 420.69B RATO। গত 24 ঘণ্টায়, RATO এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RATO গত ঘণ্টায় +1.26% এবং গত 7 দিনে +40.57% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Rato The Rat (RATO) এর মার্কেট তথ্য

$ 137.24K
$ 137.24K$ 137.24K

--
----

$ 137.24K
$ 137.24K$ 137.24K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Rato The Rat এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 137.24K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। RATO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 420.69B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 420690000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 137.24K

Rato The Rat-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.26%

+27.27%

+40.57%

+40.57%

Rato The Rat (RATO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Rato The Rat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Rato The Rat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Rato The Rat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Rato The Rat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+27.27%
30 দিন$ 0+18.75%
60 দিন$ 0+31.79%
90 দিন$ 0--

Rato The Rat এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Rato The Rat (RATO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, RATO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Rato The Rat (RATO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Rato The Rat এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Rato The Rat (RATO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemMeme

Rato The Rat সম্পর্কে

রাতো দ্য র‍্যাটের পরিচিতি
ম্যাট ফিউরি, পেপে দ্য ফ্রগের নির্মাতা, তার সম্পাদকের মতে রাতো দ্য র‍্যাট নামে একটি চরিত্রকে নিয়ে একটি নতুন বইয়ের কাজ করছেন। রাতো দ্য র‍্যাট হল এথেরিয়াম ব্লকচেইনে চালু করা একটি মেম কয়েন, যার মোট সরবরাহ ৪২০,৬৯০,০০০,০০০। এই টোকেনের লেনদেনে কোনো ট্যাক্স নেই এবং এর লিকুইডিটি স্থায়ীভাবে বার্ন করা হয়েছে, যা ফিউরির চিহ্নিত শৈলীকে ব্লকচেইন সম্প্রদায় ও মেম ইউটিলিটির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে।

Rato The Rat-এর বর্তমান দাম কত?

Rato The Rat-এর দাম Tk এবং আজকে এটি 27.27% পরিবর্তিত হয়েছে।

RATO সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Rato The Rat-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Meme,Ethereum Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে RATO-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

RATO-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 420690000000.0 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Rato The Rat সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:47:26 (UTC+8)

Rato The Rat (RATO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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