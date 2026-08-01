Ratehopper AI প্রাইস (ROO)
আজ Ratehopper AI (ROO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00121038, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.37% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ROO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ROO-এর জন্য $ 0.00121038।
Ratehopper AI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 356,730 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 294.63M ROO। গত 24 ঘণ্টায়, ROO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00117904 (নিম্ন) এবং $ 0.00124413 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00440741 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ROO গত ঘণ্টায় +0.87% এবং গত 7 দিনে +6.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.17-তে পৌঁছেছে।
Ratehopper AI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 356.73K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.17। ROO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 294.63M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.21M।
+0.87%
+0.37%
+6.48%
+6.48%
আজকে, Ratehopper AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ratehopper AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001246802 ছিল।
গত 60 দিনে, Ratehopper AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002305024 ছিল।
গত 90 দিনে, Ratehopper AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005845537910617 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.37%
|30 দিন
|$ -0.0001246802
|-10.30%
|60 দিন
|$ -0.0002305024
|-19.04%
|90 দিন
|$ +0.0000005845537910617
|+0.00%
2040 সালে, Ratehopper AI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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ROO-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk0.1489035068784047904000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.37% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Ratehopper AI-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, ROO উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
ROO-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের ROO বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Ratehopper AI-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk0.1450479938117900032000 থেকে Tk0.1530555032408249904000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
ROO-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং ROO-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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