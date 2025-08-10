RGT সম্পর্কে আরও

Rari Governance লোগো

Rari Governance প্রাইস (RGT)

তালিকাভুক্ত নয়

Rari Governance (RGT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.075979
$0.075979$0.075979
0.00%1D
mexc
USD

আজকে Rari Governance (RGT) এর প্রাইস

Rari Governance(RGT) বর্তমানে 0.075979USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 853.34KUSD। RGT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Rari Governance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.08%
Rari Governance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
11.26M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RGT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RGT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Rari Governance (RGT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Rari Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Rari Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0344672503 ছিল।
গত 60 দিনে, Rari Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0121205727 ছিল।
গত 90 দিনে, Rari Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03904916318616023 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.08%
30 দিন$ -0.0344672503-45.36%
60 দিন$ -0.0121205727-15.95%
90 দিন$ -0.03904916318616023-33.94%

Rari Governance (RGT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Rari Governance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.074059
$ 0.074059$ 0.074059

$ 0.078775
$ 0.078775$ 0.078775

$ 64.62
$ 64.62$ 64.62

-0.46%

+0.08%

-21.21%

Rari Governance (RGT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 853.34K
$ 853.34K$ 853.34K

--
----

11.26M
11.26M 11.26M

Rari Governance (RGT) কী?

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

Rari Governance (RGT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Rari Governance (RGT) এর টোকেনোমিক্স

Rari Governance (RGT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RGTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Rari Governance (RGT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

RGT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RGT থেকে VND
1,999.387385
1 RGT থেকে AUD
A$0.11624787
1 RGT থেকে GBP
0.05622446
1 RGT থেকে EUR
0.06458215
1 RGT থেকে USD
$0.075979
1 RGT থেকে MYR
RM0.32215096
1 RGT থেকে TRY
3.09006593
1 RGT থেকে JPY
¥11.168913
1 RGT থেকে ARS
ARS$100.6341855
1 RGT থেকে RUB
6.07756021
1 RGT থেকে INR
6.66487788
1 RGT থেকে IDR
Rp1,225.46757037
1 RGT থেকে KRW
105.52571352
1 RGT থেকে PHP
4.31180825
1 RGT থেকে EGP
￡E.3.68802066
1 RGT থেকে BRL
R$0.41256597
1 RGT থেকে CAD
C$0.10409123
1 RGT থেকে BDT
9.21929186
1 RGT থেকে NGN
116.35348081
1 RGT থেকে UAH
3.13869249
1 RGT থেকে VES
Bs9.725312
1 RGT থেকে CLP
$73.395714
1 RGT থেকে PKR
Rs21.52940944
1 RGT থেকে KZT
41.00282714
1 RGT থেকে THB
฿2.45564128
1 RGT থেকে TWD
NT$2.2717721
1 RGT থেকে AED
د.إ0.27884293
1 RGT থেকে CHF
Fr0.0607832
1 RGT থেকে HKD
HK$0.59567536
1 RGT থেকে MAD
.د.م0.68685016
1 RGT থেকে MXN
$1.41093003
1 RGT থেকে PLN
0.27656356
1 RGT থেকে RON
лв0.33050865
1 RGT থেকে SEK
kr0.72711903
1 RGT থেকে BGN
лв0.12688493
1 RGT থেকে HUF
Ft25.78119428
1 RGT থেকে CZK
1.59403942
1 RGT থেকে KWD
د.ك0.023173595
1 RGT থেকে ILS
0.26060797