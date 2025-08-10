RAIN সম্পর্কে আরও

Rainmaker Games লোগো

Rainmaker Games প্রাইস (RAIN)

তালিকাভুক্ত নয়

Rainmaker Games (RAIN) লাইভ প্রাইস চার্ট

-15.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Rainmaker Games (RAIN) এর প্রাইস

Rainmaker Games(RAIN) বর্তমানে 0.00001961USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.71KUSD। RAIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Rainmaker Games এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-16.03%
Rainmaker Games এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
444.47M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RAIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RAIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Rainmaker Games (RAIN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Rainmaker Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Rainmaker Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000084625 ছিল।
গত 60 দিনে, Rainmaker Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000110692 ছিল।
গত 90 দিনে, Rainmaker Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001033939441140894 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-16.03%
30 দিন$ -0.0000084625-43.15%
60 দিন$ -0.0000110692-56.44%
90 দিন$ -0.0001033939441140894-84.05%

Rainmaker Games (RAIN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Rainmaker Games এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00001957
$ 0.00001957

$ 0.00002544
$ 0.00002544

$ 1.37
$ 1.37

-0.50%

-16.03%

-36.45%

Rainmaker Games (RAIN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.71K
$ 8.71K

444.47M
444.47M

Rainmaker Games (RAIN) কী?

We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Rainmaker Games (RAIN) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Rainmaker Games (RAIN) এর টোকেনোমিক্স

Rainmaker Games (RAIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RAINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Rainmaker Games (RAIN) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

RAIN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RAIN থেকে VND
0.51603715
1 RAIN থেকে AUD
A$0.0000300033
1 RAIN থেকে GBP
0.0000145114
1 RAIN থেকে EUR
0.0000166685
1 RAIN থেকে USD
$0.00001961
1 RAIN থেকে MYR
RM0.0000831464
1 RAIN থেকে TRY
0.0007998919
1 RAIN থেকে JPY
¥0.00288267
1 RAIN থেকে ARS
ARS$0.025973445
1 RAIN থেকে RUB
0.0015635053
1 RAIN থেকে INR
0.0017201892
1 RAIN থেকে IDR
Rp0.3162902783
1 RAIN থেকে KRW
0.0272359368
1 RAIN থেকে PHP
0.0011128675
1 RAIN থেকে EGP
￡E.0.0009446137
1 RAIN থেকে BRL
R$0.0001064823
1 RAIN থেকে CAD
C$0.0000268657
1 RAIN থেকে BDT
0.0023794774
1 RAIN থেকে NGN
0.0300305579
1 RAIN থেকে UAH
0.0008100891
1 RAIN থেকে VES
Bs0.00251008
1 RAIN থেকে CLP
$0.01900209
1 RAIN থেকে PKR
Rs0.0055566896
1 RAIN থেকে KZT
0.0105827326
1 RAIN থেকে THB
฿0.0006288927
1 RAIN থেকে TWD
NT$0.000586339
1 RAIN থেকে AED
د.إ0.0000719687
1 RAIN থেকে CHF
Fr0.000015688
1 RAIN থেকে HKD
HK$0.0001537424
1 RAIN থেকে MAD
.د.م0.0001772744
1 RAIN থেকে MXN
$0.0003641577
1 RAIN থেকে PLN
0.0000713804
1 RAIN থেকে RON
лв0.0000853035
1 RAIN থেকে SEK
kr0.0001876677
1 RAIN থেকে BGN
лв0.0000327487
1 RAIN থেকে HUF
Ft0.0066540652
1 RAIN থেকে CZK
0.0004114178
1 RAIN থেকে KWD
د.ك0.00000594183
1 RAIN থেকে ILS
0.0000672623