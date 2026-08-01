RADR প্রাইস (RADR)
আজ RADR (RADR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.79% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RADR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি RADR-এর জন্য $ 0।
RADR বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 11,292.25 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 927.27M RADR। গত 24 ঘণ্টায়, RADR এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00506565 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RADR গত ঘণ্টায় -0.33% এবং গত 7 দিনে +10.97% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
RADR এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 11.29K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। RADR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 927.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 927266807.718368। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.29K।
-0.33%
+4.79%
+10.97%
+10.97%
আজকে, RADR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RADR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, RADR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, RADR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.79%
|30 দিন
|$ 0
|-13.92%
|60 দিন
|$ 0
|-21.09%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, RADR এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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RADR কী সম্পর্কে?
Radr হল Solana-এ একটি গোপনীয়তামূলক পেমেন্ট ও আইডেন্টিটি স্ট্যাক। এটি অ্যাপ, API এবং AI এজেন্টদের গোপনীয়ভাবে চার্জ করা এবং পেমেন্ট করার অনুমতি দেয়—শূন্য-জ্ঞান প্রুফ, এনক্রিপ্টেড অঙ্ক এবং গ্যাস-মুক্ত UX সহ—সাথে স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেন্ডলি থাকার সময় (x402 “Payment Required”)।
এটি কী অন্তর্ভুক্ত করে: ShadowID: RLN-স্টাইলের রেট লিমিটসহ ZK আইডেন্টিটি, নিরাপদ অটোমেশন এবং স্প্যাম প্রতিরোধের জন্য। ShadowPay: গোপনীয় x402 পেমেন্ট—Groth16 প্রুফ + ElGamal-এনক্রিপ্টেড অঙ্ক + PDA এসক্রো; রিলেয়ার্স ফি বহন করে। ShadowPath: ZK মিক্সার/অ্যানন রেল গভীর আনলিঙ্কেবিলিটির জন্য। ShadowMSG: ShadowID-এর সাথে সংযুক্ত এনক্রিপ্টেড মেসেজিং।
RADR কী বিশেষ?
সম্পূর্ণ গোপনীয়তামূলক স্ট্যাক, একটি অ্যাপ নয়। ShadowID (ZK আইডেন্টিটি + RLN), ShadowPay (গোপনীয় x402 পেমেন্ট), ShadowPath (ZK মিক্সার), ShadowMSG (এনক্রিপ্টেড মেসেজিং) সবই একসাথে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বোল্ট-অন নয়। গণিত বিশ্বাসকে হারায়। Groth16 প্রুফ + ElGamal-এনক্রিপ্টেড অঙ্ক + চেইনে পিডিএ এসক্রো মানে প্রমাণযোগ্য পেমেন্ট যাতে প্রেরক/অঙ্ক প্রকাশ না করে—“শুধু ফ্যাসিলিটেটরের ব্যাকএন্ডে বিশ্বাস করুন”। এজেন্ট-রেডি অটোমেশন। খরচ অনুমোদন এবং চেইনে নালিফায়ার নিরাপদ অটোপেম/সাবস্ক্রিপশন/AI-এজেন্ট পেমেন্টের জন্য অনুমতি দেয়, ম্যানুয়াল ওয়ালেট পপআপ ছাড়াই। ডিজাইন অনুযায়ী গ্যাস-মুক্ত UX। রিলেয়ার্স ফি বহন করে; ব্যবহারকারীরা প্রাথমিক ফান্ডিংয়ের পরে গোপনীয়, এক-ক্লিক ফ্লো পায়। x402 ঠিকভাবে করা। স্ট্যান্ডার্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ হেডার এবং ফ্লো, কিন্তু ফ্যাসিলিটেটর ক্রিপ্টোগ্রাফিক্যালি অন্ধ; যাচাই এবং সেটেলমেন্ট চেইনে, অফ-চেইন লগ নয়। ডেভেলপার-প্রথম সারফেস এরিয়া। পরিষ্কার REST এন্ডপয়েন্ট, SDK, মক/টেস্ট হার্নেস, এবং সহজ পে ওয়াল/সেটেলমেন্ট উদাহরণ যা চেইনে স্পর্শ করার আগেই কাজ করে। যুদ্ধে পরীক্ষিত প্রাইমিটিভস। RLN-স্টাইলের রেট লিমিটস, Merkle কমিটমেন্ট, Poseidon হ্যাশিং—আইডেন্টিটি, পেমেন্ট এবং মেসেজিং সব ক্ষেত্রে সুসংগত ক্রিপ্টোগ্রাফি। ব্র্যান্ড + DX যা সরবরাহ করে। সুস্পষ্ট ডকুমেন্টেশন, টার্মিনাল-স্টাইল UI, এবং প্রোডাকশন-রেডি অ্যাসেট যাতে টিমগুলো ডেমো থেকে লাইভ হতে দ্রুত যেতে পারে। স্পষ্ট টোকেন ইউটিলিটি রানওয়ে। $RADR গোপনীয়তামূলক স্ট্যাককে একসাথে বাঁধে (অ্যাক্সেস টিয়ার, রিলেয়ার্স ইকোনমিক্স, ভবিষ্যতে বাইব্যাক/ফি), শুধু “আরেকটি চেইন টোকেন” নয়।
আজ RADR-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
RADR-এর লাইভ দাম হলো Tk, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 4.79% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
RADR-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
RADR-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk থেকে Tk পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
RADR-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
RADR বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে RADR মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
RADR-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
RADR-এর বাজার মূল্য Tk1389196.4718085778800000 হওয়ায় এটি #8076 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
RADR-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
RADR-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk0.6231869740235225520000, আর ATL হলো Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
RADR-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (927266807.718368 টোকেন), Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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