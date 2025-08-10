RaceX প্রাইস (RACEX)
RaceX(RACEX) বর্তমানে 0.00007782USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 57.75KUSD। RACEX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RACEX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RACEX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RaceX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RaceX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000427424 ছিল।
গত 60 দিনে, RaceX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000123964 ছিল।
গত 90 দিনে, RaceX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000028649174360291036 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000427424
|+54.92%
|60 দিন
|$ +0.0000123964
|+15.93%
|90 দিন
|$ +0.000028649174360291036
|+58.26%
RaceX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+9.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem! This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development. DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races.
