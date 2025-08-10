Race to a Billion প্রাইস (RACE)
Race to a Billion(RACE) বর্তমানে 0.00006382USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। RACE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RACE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RACE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Race to a Billion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Race to a Billion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000127129 ছিল।
গত 60 দিনে, Race to a Billion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000172654 ছিল।
গত 90 দিনে, Race to a Billion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00003571975128466355 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000127129
|-19.92%
|60 দিন
|$ +0.0000172654
|+27.05%
|90 দিন
|$ +0.00003571975128466355
|+127.12%
Race to a Billion এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-22.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$RACE is the native token of Race to a Billion, a decentralized AI-powered virtual racing and prediction platform. It allows users to stake, trade, and participate in predictive markets based on simulated meme coin races. The project emphasizes transparency, decentralization, and security, utilizing smart contracts and regular audits. The total supply is 2.5 billion $RACE tokens, with allocations for staking rewards, ecosystem growth, and development. Currently in its presale phase, $RACE has gained early traction, with over 15 million tokens staked and high APY rewards.
Race to a Billion (RACE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RACEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
