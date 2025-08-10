QVRS প্রাইস (QVRS)
QVRS(QVRS) বর্তমানে 0.072921USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.38MUSD। QVRS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QVRS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QVRS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, QVRS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, QVRS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009685440 ছিল।
গত 60 দিনে, QVRS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0039724589 ছিল।
গত 90 দিনে, QVRS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00294005426986232 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0009685440
|-1.32%
|60 দিন
|$ +0.0039724589
|+5.45%
|90 দিন
|$ -0.00294005426986232
|-3.87%
QVRS এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Qvrse is a next-gen loyalty platform. With NFT collections and digital albums for loyalty, metaverse for interaction, and AI agents for engagement, brands can build fast and flexible loyalty programs that keep young audiences engaged, coming back, and providing valuable data in the process. As a B2B2C platform, Qvrse empowers brands with tools to create meaningful customer relationships and foster collaborations with other brands. Qvrse unlocks new value and drives deeper customer engagement in a connected digital ecosystem by enabling seamless digital asset interoperability and brand perk exchanges. KEY FEATURES - Branded digital loyalty albums with gamified fields - NFT collections - Brand’s metaverse - Marketplace for digital rewards and perks - AI agents for community management.
QVRS (QVRS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QVRSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 QVRS থেকে VND
₫1,918.916115
|1 QVRS থেকে AUD
A$0.11156913
|1 QVRS থেকে GBP
￡0.05396154
|1 QVRS থেকে EUR
€0.06198285
|1 QVRS থেকে USD
$0.072921
|1 QVRS থেকে MYR
RM0.30918504
|1 QVRS থেকে TRY
₺2.96569707
|1 QVRS থেকে JPY
¥10.719387
|1 QVRS থেকে ARS
ARS$96.5838645
|1 QVRS থেকে RUB
₽5.83295079
|1 QVRS থেকে INR
₹6.39663012
|1 QVRS থেকে IDR
Rp1,176.14499663
|1 QVRS থেকে KRW
₩101.27851848
|1 QVRS থেকে PHP
₱4.13826675
|1 QVRS থেকে EGP
￡E.3.53958534
|1 QVRS থেকে BRL
R$0.39596103
|1 QVRS থেকে CAD
C$0.09990177
|1 QVRS থেকে BDT
৳8.84823414
|1 QVRS থেকে NGN
₦111.67049019
|1 QVRS থেকে UAH
₴3.01236651
|1 QVRS থেকে VES
Bs9.333888
|1 QVRS থেকে CLP
$70.441686
|1 QVRS থেকে PKR
Rs20.66289456
|1 QVRS থেকে KZT
₸39.35254686
|1 QVRS থেকে THB
฿2.35680672
|1 QVRS থেকে TWD
NT$2.1803379
|1 QVRS থেকে AED
د.إ0.26762007
|1 QVRS থেকে CHF
Fr0.0583368
|1 QVRS থেকে HKD
HK$0.57170064
|1 QVRS থেকে MAD
.د.م0.65920584
|1 QVRS থেকে MXN
$1.35414297
|1 QVRS থেকে PLN
zł0.26543244
|1 QVRS থেকে RON
лв0.31720635
|1 QVRS থেকে SEK
kr0.69785397
|1 QVRS থেকে BGN
лв0.12177807
|1 QVRS থেকে HUF
Ft24.74355372
|1 QVRS থেকে CZK
Kč1.52988258
|1 QVRS থেকে KWD
د.ك0.022240905
|1 QVRS থেকে ILS
₪0.25011903