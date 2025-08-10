QGOLD সম্পর্কে আরও

Quorium লোগো

Quorium প্রাইস (QGOLD)

Quorium (QGOLD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$3,397.71
$3,397.71$3,397.71
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Quorium (QGOLD) এর প্রাইস

Quorium(QGOLD) বর্তমানে 3,397.85USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। QGOLD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Quorium এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.00%
Quorium এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ QGOLD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QGOLD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Quorium (QGOLD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Quorium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.336621707337 ছিল।
গত 30 দিনে, Quorium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +62.4076313800 ছিল।
গত 60 দিনে, Quorium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +62.0902721900 ছিল।
গত 90 দিনে, Quorium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +176.3207036976374 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.336621707337-0.00%
30 দিন$ +62.4076313800+1.84%
60 দিন$ +62.0902721900+1.83%
90 দিন$ +176.3207036976374+5.47%

Quorium (QGOLD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Quorium এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 3,397.35
$ 3,397.35$ 3,397.35

$ 3,398.93
$ 3,398.93$ 3,398.93

$ 14,721.58
$ 14,721.58$ 14,721.58

-0.00%

-0.00%

+1.05%

Quorium (QGOLD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Quorium (QGOLD) কী?

Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price

Quorium (QGOLD) এর টোকেনোমিক্স

Quorium (QGOLD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QGOLDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

