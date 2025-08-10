USDQ সম্পর্কে আরও

USDQ প্রাইসের তথ্য

USDQ হোয়াইটপেপার

USDQ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

USDQ টোকেনোমিক্স

USDQ প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Quill USDQ লোগো

Quill USDQ প্রাইস (USDQ)

তালিকাভুক্ত নয়

Quill USDQ (USDQ) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Quill USDQ (USDQ) এর প্রাইস

Quill USDQ(USDQ) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 274.71KUSD। USDQ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Quill USDQ এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Quill USDQ এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
276.76K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USDQ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDQ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Quill USDQ (USDQ) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Quill USDQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Quill USDQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000627000 ছিল।
গত 60 দিনে, Quill USDQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001251000 ছিল।
গত 90 দিনে, Quill USDQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0000627000-0.00%
60 দিন$ -0.0001251000-0.01%
90 দিন$ 0--

Quill USDQ (USDQ) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Quill USDQ এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

--

--

0.00%

Quill USDQ (USDQ) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 274.71K
$ 274.71K$ 274.71K

--
----

276.76K
276.76K 276.76K

Quill USDQ (USDQ) কী?

Quill Finance is a decentralized borrowing protocol operating on Scroll, an Ethereum zk-rollup network. The protocol is a fork of Liquity V2 that enables users to mint USDQ, an over-collateralized stablecoin pegged to the US dollar, by depositing collateral assets including wrapped Ethereum (wETH), wrapped staked Ethereum (wstETH), Ether-Fi staked Ethereum (weETH), and Scroll's native token (SCR). The protocol operates through a collateralized debt position (CDP) model where users deposit assets into "Troves" to mint USDQ against their collateral. Unlike traditional lending protocols with fixed interest rates, Quill allows borrowers to set their own interest rates within protocol boundaries (6-100% at this time), creating a market-driven system where higher rates reduce redemption risk. USDQ maintains its USD peg through algorithmic mechanisms and direct redemption capabilities, allowing users to redeem USDQ for underlying collateral at face value. The protocol operates without intermediaries, using smart contracts to manage all borrowing, liquidation, and redemption processes automatically. Quill is governed by its native token QUILL, which enables holders to participate in protocol governance decisions including parameter adjustments and fee structures. The protocol leverages Scroll's zk-rollup technology to provide faster transaction speeds and lower costs compared to Ethereum mainnet while maintaining security through zero-knowledge proofs. The protocol serves multiple use cases including accessing liquidity without selling assets, leveraging positions on collateral, and providing USDQ to stability pools to earn rewards. By combining Liquity V2's proven mechanisms with Scroll's scalability and expanded collateral options, Quill aims to provide efficient, decentralized borrowing infrastructure for the DeFi ecosystem.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Quill USDQ (USDQ) এর টোকেনোমিক্স

Quill USDQ (USDQ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDQটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Quill USDQ (USDQ) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

USDQ থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 USDQ থেকে VND
26,315
1 USDQ থেকে AUD
A$1.53
1 USDQ থেকে GBP
0.74
1 USDQ থেকে EUR
0.85
1 USDQ থেকে USD
$1
1 USDQ থেকে MYR
RM4.24
1 USDQ থেকে TRY
40.67
1 USDQ থেকে JPY
¥147
1 USDQ থেকে ARS
ARS$1,324.5
1 USDQ থেকে RUB
79.99
1 USDQ থেকে INR
87.72
1 USDQ থেকে IDR
Rp16,129.03
1 USDQ থেকে KRW
1,388.88
1 USDQ থেকে PHP
56.75
1 USDQ থেকে EGP
￡E.48.54
1 USDQ থেকে BRL
R$5.43
1 USDQ থেকে CAD
C$1.37
1 USDQ থেকে BDT
121.34
1 USDQ থেকে NGN
1,531.39
1 USDQ থেকে UAH
41.31
1 USDQ থেকে VES
Bs128
1 USDQ থেকে CLP
$966
1 USDQ থেকে PKR
Rs283.36
1 USDQ থেকে KZT
539.66
1 USDQ থেকে THB
฿32.32
1 USDQ থেকে TWD
NT$29.9
1 USDQ থেকে AED
د.إ3.67
1 USDQ থেকে CHF
Fr0.8
1 USDQ থেকে HKD
HK$7.84
1 USDQ থেকে MAD
.د.م9.04
1 USDQ থেকে MXN
$18.57
1 USDQ থেকে PLN
3.64
1 USDQ থেকে RON
лв4.35
1 USDQ থেকে SEK
kr9.57
1 USDQ থেকে BGN
лв1.67
1 USDQ থেকে HUF
Ft339.32
1 USDQ থেকে CZK
20.98
1 USDQ থেকে KWD
د.ك0.305
1 USDQ থেকে ILS
3.43