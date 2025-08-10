Quidd প্রাইস (QUIDD)
Quidd(QUIDD) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 231.84KUSD। QUIDD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QUIDD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QUIDD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Quidd থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Quidd থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Quidd থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Quidd থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.12%
|30 দিন
|$ 0
|+9.65%
|60 দিন
|$ 0
|-38.24%
|90 দিন
|$ 0
|--
Quidd এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.12%
+12.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world’s most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket.
|1 QUIDD থেকে VND
₫--
|1 QUIDD থেকে AUD
A$--
|1 QUIDD থেকে GBP
￡--
|1 QUIDD থেকে EUR
€--
|1 QUIDD থেকে USD
$--
|1 QUIDD থেকে MYR
RM--
|1 QUIDD থেকে TRY
₺--
|1 QUIDD থেকে JPY
¥--
|1 QUIDD থেকে ARS
ARS$--
|1 QUIDD থেকে RUB
₽--
|1 QUIDD থেকে INR
₹--
|1 QUIDD থেকে IDR
Rp--
|1 QUIDD থেকে KRW
₩--
|1 QUIDD থেকে PHP
₱--
|1 QUIDD থেকে EGP
￡E.--
|1 QUIDD থেকে BRL
R$--
|1 QUIDD থেকে CAD
C$--
|1 QUIDD থেকে BDT
৳--
|1 QUIDD থেকে NGN
₦--
|1 QUIDD থেকে UAH
₴--
|1 QUIDD থেকে VES
Bs--
|1 QUIDD থেকে CLP
$--
|1 QUIDD থেকে PKR
Rs--
|1 QUIDD থেকে KZT
₸--
|1 QUIDD থেকে THB
฿--
|1 QUIDD থেকে TWD
NT$--
|1 QUIDD থেকে AED
د.إ--
|1 QUIDD থেকে CHF
Fr--
|1 QUIDD থেকে HKD
HK$--
|1 QUIDD থেকে MAD
.د.م--
|1 QUIDD থেকে MXN
$--
|1 QUIDD থেকে PLN
zł--
|1 QUIDD থেকে RON
лв--
|1 QUIDD থেকে SEK
kr--
|1 QUIDD থেকে BGN
лв--
|1 QUIDD থেকে HUF
Ft--
|1 QUIDD থেকে CZK
Kč--
|1 QUIDD থেকে KWD
د.ك--
|1 QUIDD থেকে ILS
₪--