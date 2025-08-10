Quicksilver প্রাইস (QCK)
Quicksilver(QCK) বর্তমানে 0.00199502USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 277.32KUSD। QCK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QCK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QCK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Quicksilver থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Quicksilver থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002709304 ছিল।
গত 60 দিনে, Quicksilver থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008745265 ছিল।
গত 90 দিনে, Quicksilver থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000059517019275018 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.04%
|30 দিন
|$ -0.0002709304
|-13.58%
|60 দিন
|$ -0.0008745265
|-43.83%
|90 দিন
|$ -0.000059517019275018
|-2.89%
Quicksilver এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.23%
+4.04%
+1.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.
Quicksilver (QCK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QCKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 QCK থেকে VND
₫52.4989513
|1 QCK থেকে AUD
A$0.0030523806
|1 QCK থেকে GBP
￡0.0014763148
|1 QCK থেকে EUR
€0.001695767
|1 QCK থেকে USD
$0.00199502
|1 QCK থেকে MYR
RM0.0084588848
|1 QCK থেকে TRY
₺0.0811374634
|1 QCK থেকে JPY
¥0.29326794
|1 QCK থেকে ARS
ARS$2.64240399
|1 QCK থেকে RUB
₽0.1595816498
|1 QCK থেকে INR
₹0.1750031544
|1 QCK থেকে IDR
Rp32.1777374306
|1 QCK থেকে KRW
₩2.7708433776
|1 QCK থেকে PHP
₱0.113217385
|1 QCK থেকে EGP
￡E.0.0968382708
|1 QCK থেকে BRL
R$0.0108329586
|1 QCK থেকে CAD
C$0.0027331774
|1 QCK থেকে BDT
৳0.2420757268
|1 QCK থেকে NGN
₦3.0551536778
|1 QCK থেকে UAH
₴0.0824142762
|1 QCK থেকে VES
Bs0.25536256
|1 QCK থেকে CLP
$1.92718932
|1 QCK থেকে PKR
Rs0.5653088672
|1 QCK থেকে KZT
₸1.0766324932
|1 QCK থেকে THB
฿0.0644790464
|1 QCK থেকে TWD
NT$0.059651098
|1 QCK থেকে AED
د.إ0.0073217234
|1 QCK থেকে CHF
Fr0.001596016
|1 QCK থেকে HKD
HK$0.0156409568
|1 QCK থেকে MAD
.د.م0.0180349808
|1 QCK থেকে MXN
$0.0370475214
|1 QCK থেকে PLN
zł0.0072618728
|1 QCK থেকে RON
лв0.008678337
|1 QCK থেকে SEK
kr0.0190923414
|1 QCK থেকে BGN
лв0.0033316834
|1 QCK থেকে HUF
Ft0.6769501864
|1 QCK থেকে CZK
Kč0.0418555196
|1 QCK থেকে KWD
د.ك0.0006084811
|1 QCK থেকে ILS
₪0.0068429186