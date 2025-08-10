Quick Sync প্রাইস (QS)
Quick Sync(QS) বর্তমানে 0.02038652USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। QS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Quick Sync থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00198411 ছিল।
গত 30 দিনে, Quick Sync থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.6622446644 ছিল।
গত 60 দিনে, Quick Sync থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0261816574 ছিল।
গত 90 দিনে, Quick Sync থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.003780666758089217 ছিল।
Quick Sync এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-5.07%
+10.78%
+44.95%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Quick Sync offers a privacy-first, decentralized space to share, build, and monetize, without middlemen, centralized servers, or surveillance. With proprietary decentralized infrastructure, Zero-Knowledge encryption, and Web3 APIs, Quick Sync puts power back where it belongs: To people. QS Ecosystem consists of 3 main products: - QS Share: Share files & collaborate privately. No middlemen, no surveillance. - QS Build: Create your OWN privacy-first apps. No-code? No problem. - QS Marketplace: Monetize your creativity on your terms.
Quick Sync (QS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
