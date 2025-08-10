QOAT সম্পর্কে আরও

Quantum Gospel লোগো

Quantum Gospel প্রাইস (QOAT)

তালিকাভুক্ত নয়

Quantum Gospel (QOAT) লাইভ প্রাইস চার্ট

-2.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Quantum Gospel (QOAT) এর প্রাইস

Quantum Gospel(QOAT) বর্তমানে 0.00004243USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 42.63KUSD। QOAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Quantum Gospel এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.58%
Quantum Gospel এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.58M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ QOAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QOAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Quantum Gospel (QOAT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Quantum Gospel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Quantum Gospel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004135 ছিল।
গত 60 দিনে, Quantum Gospel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000024258 ছিল।
গত 90 দিনে, Quantum Gospel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001711872196385699 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-2.58%
30 দিন$ +0.0000004135+0.97%
60 দিন$ -0.0000024258-5.71%
90 দিন$ -0.00001711872196385699-28.74%

Quantum Gospel (QOAT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Quantum Gospel এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00004243
$ 0.00004243$ 0.00004243

$ 0.00004374
$ 0.00004374$ 0.00004374

$ 0.00864903
$ 0.00864903$ 0.00864903

-0.36%

-2.58%

+10.29%

Quantum Gospel (QOAT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 42.63K
$ 42.63K$ 42.63K

999.58M
999.58M 999.58M

Quantum Gospel (QOAT) কী?

Creating the first ever quantum generated memecoin from a real quantum computer. I used a Rigetti Ankaa -9qubits- on live stream and it then it went viral. quantum art, quantum patterns, first ever quantum memecoin. Creating the first ever quantum generated memecoin from a real quantum computer. I used a Rigetti Ankaa -9qubits- on live stream and it then it went viral. quantum art, quantum patterns, first ever quantum memecoin

Quantum Gospel (QOAT) এর টোকেনোমিক্স

Quantum Gospel (QOAT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QOATটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

