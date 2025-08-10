QBIO সম্পর্কে আরও

Quantum Biology DAO লোগো

Quantum Biology DAO প্রাইস (QBIO)

তালিকাভুক্ত নয়

Quantum Biology DAO (QBIO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00897315
$0.00897315$0.00897315
+1.90%1D
USD

আজকে Quantum Biology DAO (QBIO) এর প্রাইস

Quantum Biology DAO(QBIO) বর্তমানে 0.00895609USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.70MUSD। QBIO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Quantum Biology DAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.76%
Quantum Biology DAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
190.10M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ QBIO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QBIO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Quantum Biology DAO (QBIO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Quantum Biology DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00015496 ছিল।
গত 30 দিনে, Quantum Biology DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0041588992 ছিল।
গত 60 দিনে, Quantum Biology DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033983534 ছিল।
গত 90 দিনে, Quantum Biology DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001731518230877327 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00015496+1.76%
30 দিন$ +0.0041588992+46.44%
60 দিন$ +0.0033983534+37.94%
90 দিন$ +0.001731518230877327+23.97%

Quantum Biology DAO (QBIO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Quantum Biology DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00844224
$ 0.00844224$ 0.00844224

$ 0.00925122
$ 0.00925122$ 0.00925122

$ 0.02043613
$ 0.02043613$ 0.02043613

-0.54%

+1.76%

+51.51%

Quantum Biology DAO (QBIO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

--
----

190.10M
190.10M 190.10M

Quantum Biology DAO (QBIO) কী?

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

Quantum Biology DAO (QBIO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Quantum Biology DAO (QBIO) এর টোকেনোমিক্স

Quantum Biology DAO (QBIO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QBIOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Quantum Biology DAO (QBIO) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

