QMind লোগো

QMind প্রাইস (QMIND)

তালিকাভুক্ত নয়

QMind (QMIND) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00044895
$0.00044895$0.00044895
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে QMind (QMIND) এর প্রাইস

QMind(QMIND) বর্তমানে 0.00044895USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 44.90KUSD। QMIND থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

QMind এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
QMind এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
100.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ QMIND থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QMIND এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ QMind (QMIND) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, QMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, QMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001647122 ছিল।
গত 60 দিনে, QMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001641415 ছিল।
গত 90 দিনে, QMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00011113434109708286 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0001647122+36.69%
60 দিন$ +0.0001641415+36.56%
90 দিন$ +0.00011113434109708286+32.90%

QMind (QMIND) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

QMind এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01577765
$ 0.01577765$ 0.01577765

--

--

-1.67%

QMind (QMIND) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 44.90K
$ 44.90K$ 44.90K

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

QMind (QMIND) কী?

QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders. QMind’s mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions.

QMind (QMIND) এর টোকেনোমিক্স

QMind (QMIND) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QMINDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: QMind (QMIND) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

