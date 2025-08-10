Qkacoin প্রাইস (QKA)
Qkacoin(QKA) বর্তমানে 1.61USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 50.88MUSD। QKA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QKA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QKA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Qkacoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.104933 ছিল।
গত 30 দিনে, Qkacoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.7164816970 ছিল।
গত 60 দিনে, Qkacoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.0759700640 ছিল।
গত 90 দিনে, Qkacoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.052599686 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.104933
|+6.99%
|30 দিন
|$ +1.7164816970
|+106.61%
|60 দিন
|$ +2.0759700640
|+128.94%
|90 দিন
|$ +1.052599686
|+188.84%
Qkacoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+6.99%
+5.15%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Qkacoin (QKA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QKAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 QKA থেকে VND
₫42,367.15
|1 QKA থেকে AUD
A$2.4633
|1 QKA থেকে GBP
￡1.1914
|1 QKA থেকে EUR
€1.3685
|1 QKA থেকে USD
$1.61
|1 QKA থেকে MYR
RM6.8264
|1 QKA থেকে TRY
₺65.4787
|1 QKA থেকে JPY
¥236.67
|1 QKA থেকে ARS
ARS$2,132.445
|1 QKA থেকে RUB
₽128.7839
|1 QKA থেকে INR
₹141.2292
|1 QKA থেকে IDR
Rp25,967.7383
|1 QKA থেকে KRW
₩2,236.0968
|1 QKA থেকে PHP
₱91.3675
|1 QKA থেকে EGP
￡E.78.1494
|1 QKA থেকে BRL
R$8.7423
|1 QKA থেকে CAD
C$2.2057
|1 QKA থেকে BDT
৳195.3574
|1 QKA থেকে NGN
₦2,465.5379
|1 QKA থেকে UAH
₴66.5091
|1 QKA থেকে VES
Bs206.08
|1 QKA থেকে CLP
$1,555.26
|1 QKA থেকে PKR
Rs456.2096
|1 QKA থেকে KZT
₸868.8526
|1 QKA থেকে THB
฿52.0352
|1 QKA থেকে TWD
NT$48.139
|1 QKA থেকে AED
د.إ5.9087
|1 QKA থেকে CHF
Fr1.288
|1 QKA থেকে HKD
HK$12.6224
|1 QKA থেকে MAD
.د.م14.5544
|1 QKA থেকে MXN
$29.8977
|1 QKA থেকে PLN
zł5.8604
|1 QKA থেকে RON
лв7.0035
|1 QKA থেকে SEK
kr15.4077
|1 QKA থেকে BGN
лв2.6887
|1 QKA থেকে HUF
Ft546.3052
|1 QKA থেকে CZK
Kč33.7778
|1 QKA থেকে KWD
د.ك0.49105
|1 QKA থেকে ILS
₪5.5223