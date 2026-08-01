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Punk Auction-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.176909 USD। PAST-এর মার্কেট ক্যাপ 171,778 USD। PAST-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Punk Auction-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.176909 USD। PAST-এর মার্কেট ক্যাপ 171,778 USD। PAST-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Punk Auction প্রাইস (PAST)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PAST থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.176909
$0.176909$0.176909
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Punk Auction (PAST) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:41:11 (UTC+8)

Punk Auction-এর আজকের প্রাইস

আজ Punk Auction (PAST)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.176909, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.57% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PAST থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PAST-এর জন্য $ 0.176909

Punk Auction বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 171,778 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 971.00K PAST। গত 24 ঘণ্টায়, PAST এর ট্রেড হয়েছে $ 0.171218 (নিম্ন) এবং $ 0.180636 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.41 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02648309

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PAST গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -11.81% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 208.18-তে পৌঁছেছে।

Punk Auction (PAST) এর মার্কেট তথ্য

$ 171.78K
$ 171.78K$ 171.78K

$ 208.18
$ 208.18$ 208.18

$ 396.05K
$ 396.05K$ 396.05K

971.00K
971.00K 971.00K

970,995.3669893655
970,995.3669893655 970,995.3669893655

Punk Auction এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 171.78K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 208.18। PAST এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 971.00K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 970995.3669893655। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 396.05K

Punk Auction-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.171218
$ 0.171218$ 0.171218
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.180636
$ 0.180636$ 0.180636
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.171218
$ 0.171218$ 0.171218

$ 0.180636
$ 0.180636$ 0.180636

$ 3.41
$ 3.41$ 3.41

$ 0.02648309
$ 0.02648309$ 0.02648309

--

-1.57%

-11.81%

-11.81%

Punk Auction (PAST) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Punk Auction থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00282511090876314 ছিল।
গত 30 দিনে, Punk Auction থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0207515849 ছিল।
গত 60 দিনে, Punk Auction থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0039836191 ছিল।
গত 90 দিনে, Punk Auction থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00282511090876314-1.57%
30 দিন$ -0.0207515849-11.73%
60 দিন$ +0.0039836191+2.25%
90 দিন----

Punk Auction এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Punk Auction (PAST) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PAST এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Punk Auction (PAST) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Punk Auction এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Punk Auction এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? PAST এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Punk Auction প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Punk Auction (PAST) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

Punk Auction সম্পর্কে

Punk Auction-এর বর্তমান দাম কত?

Tk21.76371924383393072000 এ ট্রেডিং করছে, Punk Auction গত ২৪ ঘন্টায় -1.57% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে PAST-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 970995.3669893655 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Punk Auction-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk21132492.77463161824000, বিশ্বের #4631 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

PAST ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk21.06360039054405344000 থেকে Tk22.22222266435956288000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Punk Auction কীভাবে NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel টোকেন হিসেবে, PAST উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Punk Auction সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:41:11 (UTC+8)

Punk Auction (PAST) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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