Prove Mom Wrong প্রাইস ($PMW)
Prove Mom Wrong($PMW) বর্তমানে 0.0000068USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.80KUSD। $PMW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $PMW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $PMW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Prove Mom Wrong থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Prove Mom Wrong থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000003370 ছিল।
গত 60 দিনে, Prove Mom Wrong থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000002633 ছিল।
গত 90 দিনে, Prove Mom Wrong থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001451380037448245 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000003370
|+4.96%
|60 দিন
|$ -0.0000002633
|-3.87%
|90 দিন
|$ -0.000001451380037448245
|-17.58%
Prove Mom Wrong এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential.
Prove Mom Wrong ($PMW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
