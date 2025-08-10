Prophet of Ethereum প্রাইস (PROPHET)
Prophet of Ethereum(PROPHET) বর্তমানে 0.00117701USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.18MUSD। PROPHET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PROPHET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PROPHET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Prophet of Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00018773 ছিল।
গত 30 দিনে, Prophet of Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001203282 ছিল।
গত 60 দিনে, Prophet of Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005308438 ছিল।
গত 90 দিনে, Prophet of Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000458304337754847 ছিল।
Prophet of Ethereum এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.07%
+18.98%
+46.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project.
Prophet of Ethereum (PROPHET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PROPHETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
