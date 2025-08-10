PROJECT89 সম্পর্কে আরও

Project89 লোগো

Project89 প্রাইস (PROJECT89)

তালিকাভুক্ত নয়

Project89 (PROJECT89) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00836174
$0.00836174$0.00836174
+20.60%1D
USD

আজকে Project89 (PROJECT89) এর প্রাইস

Project89(PROJECT89) বর্তমানে 0.00836174USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.34MUSD। PROJECT89 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Project89 এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+20.60%
Project89 এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.88M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PROJECT89 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PROJECT89 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Project89 (PROJECT89) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Project89 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00142842 ছিল।
গত 30 দিনে, Project89 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0045165269 ছিল।
গত 60 দিনে, Project89 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0162973021 ছিল।
গত 90 দিনে, Project89 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002915943554428955 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00142842+20.60%
30 দিন$ +0.0045165269+54.01%
60 দিন$ +0.0162973021+194.90%
90 দিন$ +0.002915943554428955+53.54%

Project89 (PROJECT89) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Project89 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00693332
$ 0.00693332$ 0.00693332

$ 0.00839283
$ 0.00839283$ 0.00839283

$ 0.100625
$ 0.100625$ 0.100625

+0.35%

+20.60%

-18.80%

Project89 (PROJECT89) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.34M
$ 8.34M$ 8.34M

--
----

999.88M
999.88M 999.88M

Project89 (PROJECT89) কী?

Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete

Project89 (PROJECT89) এর টোকেনোমিক্স

Project89 (PROJECT89) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PROJECT89টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

PROJECT89 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PROJECT89 থেকে VND
220.0391881
1 PROJECT89 থেকে AUD
A$0.0127934622
1 PROJECT89 থেকে GBP
0.0061876876
1 PROJECT89 থেকে EUR
0.007107479
1 PROJECT89 থেকে USD
$0.00836174
1 PROJECT89 থেকে MYR
RM0.0354537776
1 PROJECT89 থেকে TRY
0.3400719658
1 PROJECT89 থেকে JPY
¥1.22917578
1 PROJECT89 থেকে ARS
ARS$11.07512463
1 PROJECT89 থেকে RUB
0.6688555826
1 PROJECT89 থেকে INR
0.7334918328
1 PROJECT89 থেকে IDR
Rp134.8667553122
1 PROJECT89 থেকে KRW
11.6134534512
1 PROJECT89 থেকে PHP
0.474528745
1 PROJECT89 থেকে EGP
￡E.0.4058788596
1 PROJECT89 থেকে BRL
R$0.0454042482
1 PROJECT89 থেকে CAD
C$0.0114555838
1 PROJECT89 থেকে BDT
1.0146135316
1 PROJECT89 থেকে NGN
12.8050850186
1 PROJECT89 থেকে UAH
0.3454234794
1 PROJECT89 থেকে VES
Bs1.07030272
1 PROJECT89 থেকে CLP
$8.07744084
1 PROJECT89 থেকে PKR
Rs2.3693826464
1 PROJECT89 থেকে KZT
4.5124966084
1 PROJECT89 থেকে THB
฿0.2702514368
1 PROJECT89 থেকে TWD
NT$0.250016026
1 PROJECT89 থেকে AED
د.إ0.0306875858
1 PROJECT89 থেকে CHF
Fr0.006689392
1 PROJECT89 থেকে HKD
HK$0.0655560416
1 PROJECT89 থেকে MAD
.د.م0.0755901296
1 PROJECT89 থেকে MXN
$0.1552775118
1 PROJECT89 থেকে PLN
0.0304367336
1 PROJECT89 থেকে RON
лв0.036373569
1 PROJECT89 থেকে SEK
kr0.0800218518
1 PROJECT89 থেকে BGN
лв0.0139641058
1 PROJECT89 থেকে HUF
Ft2.8373056168
1 PROJECT89 থেকে CZK
0.1754293052
1 PROJECT89 থেকে KWD
د.ك0.0025503307
1 PROJECT89 থেকে ILS
0.0286807682