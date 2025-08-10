Project Nostradamus প্রাইস ($AMEN)
Project Nostradamus($AMEN) বর্তমানে 0.00806967USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 169.46KUSD। $AMEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Project Nostradamus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00052678 ছিল।
গত 30 দিনে, Project Nostradamus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018926692 ছিল।
গত 60 দিনে, Project Nostradamus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027379962 ছিল।
গত 90 দিনে, Project Nostradamus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000854378347485771 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00052678
|+6.98%
|30 দিন
|$ -0.0018926692
|-23.45%
|60 দিন
|$ -0.0027379962
|-33.92%
|90 দিন
|$ -0.000854378347485771
|-9.57%
Project Nostradamus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+6.98%
+16.72%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.
Project Nostradamus ($AMEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
