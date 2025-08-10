$AMEN সম্পর্কে আরও

$AMEN প্রাইসের তথ্য

$AMEN হোয়াইটপেপার

$AMEN অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

$AMEN টোকেনোমিক্স

$AMEN প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Project Nostradamus লোগো

Project Nostradamus প্রাইস ($AMEN)

তালিকাভুক্ত নয়

Project Nostradamus ($AMEN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00806967
$0.00806967$0.00806967
+6.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Project Nostradamus ($AMEN) এর প্রাইস

Project Nostradamus($AMEN) বর্তমানে 0.00806967USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 169.46KUSD। $AMEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Project Nostradamus এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.98%
Project Nostradamus এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
21.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ $AMEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $AMEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Project Nostradamus ($AMEN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Project Nostradamus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00052678 ছিল।
গত 30 দিনে, Project Nostradamus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018926692 ছিল।
গত 60 দিনে, Project Nostradamus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027379962 ছিল।
গত 90 দিনে, Project Nostradamus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000854378347485771 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00052678+6.98%
30 দিন$ -0.0018926692-23.45%
60 দিন$ -0.0027379962-33.92%
90 দিন$ -0.000854378347485771-9.57%

Project Nostradamus ($AMEN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Project Nostradamus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00754083
$ 0.00754083$ 0.00754083

$ 0.00806851
$ 0.00806851$ 0.00806851

$ 0.280498
$ 0.280498$ 0.280498

+0.01%

+6.98%

+16.72%

Project Nostradamus ($AMEN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 169.46K
$ 169.46K$ 169.46K

--
----

21.00M
21.00M 21.00M

Project Nostradamus ($AMEN) কী?

Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Project Nostradamus ($AMEN) এর টোকেনোমিক্স

Project Nostradamus ($AMEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $AMENটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Project Nostradamus ($AMEN) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

$AMEN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 $AMEN থেকে VND
212.35336605
1 $AMEN থেকে AUD
A$0.0123465951
1 $AMEN থেকে GBP
0.0059715558
1 $AMEN থেকে EUR
0.0068592195
1 $AMEN থেকে USD
$0.00806967
1 $AMEN থেকে MYR
RM0.0342154008
1 $AMEN থেকে TRY
0.3281934789
1 $AMEN থেকে JPY
¥1.18624149
1 $AMEN থেকে ARS
ARS$10.688277915
1 $AMEN থেকে RUB
0.6454929033
1 $AMEN থেকে INR
0.7078714524
1 $AMEN থেকে IDR
Rp130.1559495201
1 $AMEN থেকে KRW
11.2078032696
1 $AMEN থেকে PHP
0.4579537725
1 $AMEN থেকে EGP
￡E.0.3917017818
1 $AMEN থেকে BRL
R$0.0438183081
1 $AMEN থেকে CAD
C$0.0110554479
1 $AMEN থেকে BDT
0.9791737578
1 $AMEN থেকে NGN
12.3578119413
1 $AMEN থেকে UAH
0.3333580677
1 $AMEN থেকে VES
Bs1.03291776
1 $AMEN থেকে CLP
$7.79530122
1 $AMEN থেকে PKR
Rs2.2866216912
1 $AMEN থেকে KZT
4.3548781122
1 $AMEN থেকে THB
฿0.2608117344
1 $AMEN থেকে TWD
NT$0.241283133
1 $AMEN থেকে AED
د.إ0.0296156889
1 $AMEN থেকে CHF
Fr0.006455736
1 $AMEN থেকে HKD
HK$0.0632662128
1 $AMEN থেকে MAD
.د.م0.0729498168
1 $AMEN থেকে MXN
$0.1498537719
1 $AMEN থেকে PLN
0.0293735988
1 $AMEN থেকে RON
лв0.0351030645
1 $AMEN থেকে SEK
kr0.0772267419
1 $AMEN থেকে BGN
лв0.0134763489
1 $AMEN থেকে HUF
Ft2.7382004244
1 $AMEN থেকে CZK
0.1693016766
1 $AMEN থেকে KWD
د.ك0.00246124935
1 $AMEN থেকে ILS
0.0276789681