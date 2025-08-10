Project 32 প্রাইস (32)
Project 32(32) বর্তমানে 0.0000019USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.15KUSD। 32 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ 32 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। 32 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Project 32 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Project 32 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000246 ছিল।
গত 60 দিনে, Project 32 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000002153 ছিল।
গত 90 দিনে, Project 32 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000025372585643717135 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000000246
|+1.30%
|60 দিন
|$ -0.0000002153
|-11.33%
|90 দিন
|$ -0.0000025372585643717135
|-57.18%
Project 32 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+6.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation.
|1 32 থেকে VND
₫0.0499985
|1 32 থেকে AUD
A$0.000002907
|1 32 থেকে GBP
￡0.000001406
|1 32 থেকে EUR
€0.000001615
|1 32 থেকে USD
$0.0000019
|1 32 থেকে MYR
RM0.000008056
|1 32 থেকে TRY
₺0.000077501
|1 32 থেকে JPY
¥0.0002793
|1 32 থেকে ARS
ARS$0.00251655
|1 32 থেকে RUB
₽0.000151487
|1 32 থেকে INR
₹0.000166668
|1 32 থেকে IDR
Rp0.030645157
|1 32 থেকে KRW
₩0.002638872
|1 32 থেকে PHP
₱0.000107825
|1 32 থেকে EGP
￡E.0.000091523
|1 32 থেকে BRL
R$0.000010317
|1 32 থেকে CAD
C$0.000002603
|1 32 থেকে BDT
৳0.000230546
|1 32 থেকে NGN
₦0.002909641
|1 32 থেকে UAH
₴0.000078489
|1 32 থেকে VES
Bs0.0002432
|1 32 থেকে CLP
$0.0018411
|1 32 থেকে PKR
Rs0.000538384
|1 32 থেকে KZT
₸0.001025354
|1 32 থেকে THB
฿0.000060933
|1 32 থেকে TWD
NT$0.00005681
|1 32 থেকে AED
د.إ0.000006973
|1 32 থেকে CHF
Fr0.00000152
|1 32 থেকে HKD
HK$0.000014896
|1 32 থেকে MAD
.د.م0.000017176
|1 32 থেকে MXN
$0.000035283
|1 32 থেকে PLN
zł0.000006916
|1 32 থেকে RON
лв0.000008265
|1 32 থেকে SEK
kr0.000018183
|1 32 থেকে BGN
лв0.000003173
|1 32 থেকে HUF
Ft0.000644708
|1 32 থেকে CZK
Kč0.000039862
|1 32 থেকে KWD
د.ك0.0000005757
|1 32 থেকে ILS
₪0.000006517