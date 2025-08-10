Professional Fighters League Fan Token প্রাইস (PFL)
Professional Fighters League Fan Token(PFL) বর্তমানে 0.128147USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 253.74KUSD। PFL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PFL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PFL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Professional Fighters League Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009306999346024 ছিল।
গত 30 দিনে, Professional Fighters League Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0128347550 ছিল।
গত 60 দিনে, Professional Fighters League Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0231050963 ছিল।
গত 90 দিনে, Professional Fighters League Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0634686741093505 ছিল।
Professional Fighters League Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
-0.72%
+39.24%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Official Fan Token of the Professional Fighters League
Professional Fighters League Fan Token (PFL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PFLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
