Probit প্রাইস (PROB)

Probit (PROB) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.03984781
$0.03984781$0.03984781
0.00%1D
আজকে Probit (PROB) এর প্রাইস

Probit(PROB) বর্তমানে 0.03981788USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.10MUSD। PROB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Probit এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.02%
Probit এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
27.70M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PROB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PROB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Probit (PROB) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Probit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Probit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002026769 ছিল।
গত 60 দিনে, Probit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003921304 ছিল।
গত 90 দিনে, Probit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00910307461379724 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.02%
30 দিন$ +0.0002026769+0.51%
60 দিন$ -0.0003921304-0.98%
90 দিন$ -0.00910307461379724-18.60%

Probit (PROB) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Probit এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.03964928
$ 0.03964928$ 0.03964928

$ 0.04000574
$ 0.04000574$ 0.04000574

$ 0.638644
$ 0.638644$ 0.638644

-0.46%

+0.02%

-0.37%

Probit (PROB) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

27.70M
27.70M 27.70M

Probit (PROB) কী?

ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Probit (PROB) এর টোকেনোমিক্স

Probit (PROB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PROBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

