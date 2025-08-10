PRivaCY Coin প্রাইস (PRCY)
PRivaCY Coin(PRCY) বর্তমানে 0.00593482USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 94.47KUSD। PRCY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PRCY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PRCY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PRivaCY Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PRivaCY Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0055745176 ছিল।
গত 60 দিনে, PRivaCY Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0064412583 ছিল।
গত 90 দিনে, PRivaCY Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033397820345181747 ছিল।
PRivaCY Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.62%
+0.22%
+69.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.
PRivaCY Coin (PRCY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PRCYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PRCY থেকে VND
₫156.1747883
|1 PRCY থেকে AUD
A$0.0090802746
|1 PRCY থেকে GBP
￡0.0043917668
|1 PRCY থেকে EUR
€0.005044597
|1 PRCY থেকে USD
$0.00593482
|1 PRCY থেকে MYR
RM0.0251636368
|1 PRCY থেকে TRY
₺0.2420813078
|1 PRCY থেকে JPY
¥0.87241854
|1 PRCY থেকে ARS
ARS$7.86066909
|1 PRCY থেকে RUB
₽0.4731831986
|1 PRCY থেকে INR
₹0.5206024104
|1 PRCY থেকে IDR
Rp95.7228898246
|1 PRCY থেকে KRW
₩8.2427528016
|1 PRCY থেকে PHP
₱0.336801035
|1 PRCY থেকে EGP
￡E.0.2858802794
|1 PRCY থেকে BRL
R$0.0322260726
|1 PRCY থেকে CAD
C$0.0081307034
|1 PRCY থেকে BDT
৳0.7201310588
|1 PRCY থেকে NGN
₦9.0885239998
|1 PRCY থেকে UAH
₴0.2451674142
|1 PRCY থেকে VES
Bs0.75965696
|1 PRCY থেকে CLP
$5.75084058
|1 PRCY থেকে PKR
Rs1.6816905952
|1 PRCY থেকে KZT
₸3.2027849612
|1 PRCY থেকে THB
฿0.1903296774
|1 PRCY থেকে TWD
NT$0.177451118
|1 PRCY থেকে AED
د.إ0.0217807894
|1 PRCY থেকে CHF
Fr0.004747856
|1 PRCY থেকে HKD
HK$0.0465289888
|1 PRCY থেকে MAD
.د.م0.0536507728
|1 PRCY থেকে MXN
$0.1102096074
|1 PRCY থেকে PLN
zł0.0216027448
|1 PRCY থেকে RON
лв0.025816467
|1 PRCY থেকে SEK
kr0.0567962274
|1 PRCY থেকে BGN
лв0.0099111494
|1 PRCY থেকে HUF
Ft2.0138031224
|1 PRCY থেকে CZK
Kč0.1245125236
|1 PRCY থেকে KWD
د.ك0.00179825046
|1 PRCY থেকে ILS
₪0.0203564326