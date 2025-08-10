Prime Numbers Labs প্রাইস (PRFI)
Prime Numbers Labs(PRFI) বর্তমানে 0.10669USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.23MUSD। PRFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PRFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PRFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Prime Numbers Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0031988313494593 ছিল।
গত 30 দিনে, Prime Numbers Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0099293288 ছিল।
গত 60 দিনে, Prime Numbers Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0496073932 ছিল।
গত 90 দিনে, Prime Numbers Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1352871221293793 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0031988313494593
|-2.91%
|30 দিন
|$ -0.0099293288
|-9.30%
|60 দিন
|$ -0.0496073932
|-46.49%
|90 দিন
|$ -0.1352871221293793
|-55.90%
Prime Numbers Labs এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
-2.91%
-34.89%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.
